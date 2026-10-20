¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Neom Sports Club por la Saudi Pro League 2026-27

Este martes 20 de octubre de 2026 continúa la actividad en el futbol de Arabia Saudita con el atractivo duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga Profesional Saudí. Al-Nassr recibe en el Estadio Alawwal Park de Riad al emergente Neom Sports Club en un compromiso clave para mantenerse en los primeros puestos de la tabla general. La Nación
El equipo local llega motivado tras sus recientes triunfos en el torneo local y en la Champions League de la AFC. La gran incógnita de la afición pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo desde el arranque. Todo apunta a que el astro portugués comandará el ataque de los dirigidos por Jorge Jesus, compartiendo frente ofensivo con figuras de la talla de João Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman.
Por su parte, Neom Sports Club, que ha conformado un plantel sumamente competitivo con internacionales europeos, buscará dar la sorpresa en Riad liderado por su delantero estrella Alexandre Lacazette y el guardameta polaco Marcin Bułka.
La alineación de Al-Nassr
- Bento
- Nawaf Boushal
- Mohamed Simakan
- Íñigo Martínez
- Awad Aman
- Samú Costa
- Kingsley Coman
- João Félix
- Sadio Mané
- Ângelo Gabriel
- Cristiano Ronaldo
La alineación de Neom Sports Club
- Marcin Bułka
- Khalifa Al-Dawsari
- Malang Sarr
- Abdulmalik Al-Oyayari
- Mohannad Mahmoud Abu Taha
- Islam Hawsawi
- Nathan Zézé
- Valentín Vada
- Georgios Masouras
- Saïd Benrahma
- Alexandre Lacazette
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En sintesis
- Cristiano Ronaldo comandará el ataque de Al-Nassr frente al Neom Sports Club.
- Al-Nassr recibe al Neom Sports Club este martes 20 de octubre de 2026.
- Alexandre Lacazette liderará la alineación titular del equipo visitante en el Estadio Alawwal Park.