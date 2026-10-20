¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Neom Sports Club por la Saudi Pro League 2026-27

El equipo de Cristiano Ronaldo necesita un triunfo de local para no perderle pisada a los equipos que están arriba en la tabla de posiciones.

Este martes 20 de octubre de 2026 continúa la actividad en el futbol de Arabia Saudita con el atractivo duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga Profesional Saudí. Al-Nassr recibe en el Estadio Alawwal Park de Riad al emergente Neom Sports Club en un compromiso clave para mantenerse en los primeros puestos de la tabla general. La Nación

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El equipo local llega motivado tras sus recientes triunfos en el torneo local y en la Champions League de la AFC. La gran incógnita de la afición pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo desde el arranque. Todo apunta a que el astro portugués comandará el ataque de los dirigidos por Jorge Jesus, compartiendo frente ofensivo con figuras de la talla de João Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman.

Por su parte, Neom Sports Club, que ha conformado un plantel sumamente competitivo con internacionales europeos, buscará dar la sorpresa en Riad liderado por su delantero estrella Alexandre Lacazette y el guardameta polaco Marcin Bułka.

La alineación de Al-Nassr

Bento

Nawaf Boushal

Mohamed Simakan

Íñigo Martínez

Awad Aman

Samú Costa

Kingsley Coman

João Félix

Sadio Mané

Ângelo Gabriel

Cristiano Ronaldo

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La alineación de Neom Sports Club

Marcin Bułka

Khalifa Al-Dawsari

Malang Sarr

Abdulmalik Al-Oyayari

Mohannad Mahmoud Abu Taha

Islam Hawsawi

Nathan Zézé

Valentín Vada

Georgios Masouras

Saïd Benrahma

Alexandre Lacazette

En sintesis