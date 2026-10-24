Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Everton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.

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Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Everton tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Arsenal ganó 1-0 como visitante ante Nottingham Forest en la fecha anterior. Arsenal está 2° en la tabla con 18 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Leeds.

En su último compromiso, Everton perdió 0-2 como local ante Chelsea. El conjunto marcha 8° con 10 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Hull.

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El historial entre Arsenal y Everton

Arsenal y Everton se enfrentaron 215 veces en los últimos años: 109 triunfos de Arsenal, 61 de Everton y 45 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/03/2026 Arsenal vs. Everton 2-0 Premier League 20/12/2025 Everton vs. Arsenal 0-1 Premier League 05/04/2025 Everton vs. Arsenal 1-1 Premier League 14/12/2024 Arsenal vs. Everton 0-0 Premier League 19/05/2024 Arsenal vs. Everton 2-1 Premier League 17/09/2023 Everton vs. Arsenal 0-1 Premier League 01/03/2023 Arsenal vs. Everton 4-0 Premier League 04/02/2023 Everton vs. Arsenal 1-0 Premier League 16/07/2022 Arsenal vs. Everton 2-0 Club Friendlies 22/05/2022 Arsenal vs. Everton 5-1 Premier League

Horario del partido

México: 08:00 hs

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Por dónde ver el partido

Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, UNIVERSO

Fubo, USA Network, Telemundo, UNIVERSO Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 05:30 hs

Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 08:00 hs

Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 10:30 hs

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

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En síntesis