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Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Everton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal vs. Everton, Premier League
Arsenal vs. Everton, Premier League

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.

Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Everton tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Arsenal ganó 1-0 como visitante ante Nottingham Forest en la fecha anterior. Arsenal está 2° en la tabla con 18 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Leeds.

En su último compromiso, Everton perdió 0-2 como local ante Chelsea. El conjunto marcha 8° con 10 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Hull.

El historial entre Arsenal y Everton

Arsenal y Everton se enfrentaron 215 veces en los últimos años: 109 triunfos de Arsenal, 61 de Everton y 45 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/03/2026Arsenal vs. Everton2-0Premier League
20/12/2025Everton vs. Arsenal0-1Premier League
05/04/2025Everton vs. Arsenal1-1Premier League
14/12/2024Arsenal vs. Everton0-0Premier League
19/05/2024Arsenal vs. Everton2-1Premier League
17/09/2023Everton vs. Arsenal0-1Premier League
01/03/2023Arsenal vs. Everton4-0Premier League
04/02/2023Everton vs. Arsenal1-0Premier League
16/07/2022Arsenal vs. Everton2-0Club Friendlies
22/05/2022Arsenal vs. Everton5-1Premier League

Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, UNIVERSO
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 05:30 hs
  • Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 08:00 hs
  • Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 10:30 hs
  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

En síntesis

  • Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Fubo, USA Network, Telemundo y UNIVERSO.
  • Arsenal suma 18 puntos en el torneo.
  • Everton suma 10 puntos en el torneo.
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