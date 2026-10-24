Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Getafe por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao recibe a Getafe este domingo 25 de octubre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.
Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Getafe tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Athletic Bilbao perdió 1-3 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 15° con 9 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Valencia.
Getafe viene de empatar 1-1 como local ante Rayo Vallecano. El equipo ocupa el puesto 16 con 9 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Barcelona.
El historial entre Athletic Bilbao y Getafe
Athletic Bilbao y Getafe se enfrentaron 42 veces en los últimos años: 13 triunfos de Athletic Bilbao, 11 de Getafe y 18 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/04/2026
|Getafe vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
|25/10/2025
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|0-1
|Primera División
|15/05/2025
|Getafe vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|15/08/2024
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|03/05/2024
|Getafe vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|27/09/2023
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|2-2
|Primera División
|01/04/2023
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|18/10/2022
|Getafe vs. Athletic Bilbao
|2-2
|Primera División
|18/03/2022
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|06/12/2021
|Getafe vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Costa Rica: ViX, Sky Sports
- Guatemala: ViX, Sky Sports
- Panamá: ViX, Rush Sports 2, Sky Sports
- El Salvador: ViX, Sky Sports
- Honduras: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 09:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Athletic Bilbao y Getafe se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Athletic Bilbao suma 9 puntos en el torneo.
- Getafe suma 9 puntos en el torneo.