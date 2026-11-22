Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Atlético de Madrid llega como candidato claro a quedarse con los tres puntos, pero el Getafe en su casa siempre complica los planes de los grandes. La diferencia en la tabla es amplia y eso le pone presión extra al local para torcer el pronóstico.

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Para el Atlético es una oportunidad de meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Getafe necesita sumar para no quedar enredado en la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Getafe viene de una floja seguidilla: cayó 0-2 ante Villarreal tras un triunfo 3-1 frente al Sevilla que había servido para tomar algo de aire, pero antes de eso se llevó un golpe duro con el 0-4 frente al Athletic Bilbao. Está 15° con 12 puntos en 12 fechas, en zona tranquila pero sin margen para relajarse.

El Atlético de Madrid, en cambio, llega como tercero con 28 unidades, a pesar de haber perdido el último compromiso 1-2 de local ante el Barcelona. Antes de esa caída había encadenado dos victorias consecutivas, ante Levante y Deportivo La Coruña, que lo mantienen metido en la pelea de arriba pese al traspié más reciente.

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El historial entre Getafe y Atlético de Madrid

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Atlético de Madrid: de 50 enfrentamientos se quedó con 34, el Getafe ganó apenas 5 y hubo 11 empates. La diferencia de gol también es contundente, 90 a 29 a favor del conjunto colchonero.

En los duelos más recientes la tendencia se mantiene firme. El Atlético ganó 4-1 y 1-0 en los últimos dos cruces, y de los últimos diez antecedentes el Getafe apenas logró imponerse una vez, con aquel 2-1 de marzo de 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/07/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 4-1 Club Friendlies 14/03/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 23/11/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-1 Primera División 09/03/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 2-1 Primera División 04/02/2025 Atlético de Madrid vs. Getafe 5-0 Copa del Rey 15/12/2024 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 03/08/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 1-3 Club Friendlies 15/05/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-3 Primera División 19/12/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 3-3 Primera División 04/02/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-1 Primera División

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 07:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 09:15 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis