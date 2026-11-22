Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Atlético de Madrid llega como candidato claro a quedarse con los tres puntos, pero el Getafe en su casa siempre complica los planes de los grandes. La diferencia en la tabla es amplia y eso le pone presión extra al local para torcer el pronóstico.
Para el Atlético es una oportunidad de meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Getafe necesita sumar para no quedar enredado en la mitad de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Getafe viene de una floja seguidilla: cayó 0-2 ante Villarreal tras un triunfo 3-1 frente al Sevilla que había servido para tomar algo de aire, pero antes de eso se llevó un golpe duro con el 0-4 frente al Athletic Bilbao. Está 15° con 12 puntos en 12 fechas, en zona tranquila pero sin margen para relajarse.
El Atlético de Madrid, en cambio, llega como tercero con 28 unidades, a pesar de haber perdido el último compromiso 1-2 de local ante el Barcelona. Antes de esa caída había encadenado dos victorias consecutivas, ante Levante y Deportivo La Coruña, que lo mantienen metido en la pelea de arriba pese al traspié más reciente.
El historial entre Getafe y Atlético de Madrid
El historial entre ambos es ampliamente favorable al Atlético de Madrid: de 50 enfrentamientos se quedó con 34, el Getafe ganó apenas 5 y hubo 11 empates. La diferencia de gol también es contundente, 90 a 29 a favor del conjunto colchonero.
En los duelos más recientes la tendencia se mantiene firme. El Atlético ganó 4-1 y 1-0 en los últimos dos cruces, y de los últimos diez antecedentes el Getafe apenas logró imponerse una vez, con aquel 2-1 de marzo de 2025.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/07/2026
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|4-1
|Club Friendlies
|14/03/2026
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|23/11/2025
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|0-1
|Primera División
|09/03/2025
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|2-1
|Primera División
|04/02/2025
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|5-0
|Copa del Rey
|15/12/2024
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|03/08/2024
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|1-3
|Club Friendlies
|15/05/2024
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|0-3
|Primera División
|19/12/2023
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|3-3
|Primera División
|04/02/2023
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 07:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 09:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Getafe suma 12 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 28 puntos en el torneo.