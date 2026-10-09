Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Bournemouth por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El Chelsea llega golpeado a este sábado 10 de octubre y necesita un triunfo urgente en el Estadio Stamford Bridge para cortar la mala racha. Enfrente estará un Bournemouth que todavía no logró ganar en la Premier League.

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Es la fecha 6 del torneo inglés y ambos equipos están lejos de donde quieren estar en la tabla. Para el Chelsea es una chance de frenar la caída antes de que la racha se vuelva un problema serio.

Horario del partido

México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

El Chelsea no gana hace tres fechas y el cuadro que mostró en su última presentación preocupa: cayó 0-3 como visitante ante Brentford después de un empate 2-2 con Hull y una derrota 1-2 frente a Arsenal. Con 7 puntos en cinco partidos, el equipo londinense está décimo y necesita reencontrarse con el triunfo en su propia cancha para no alejarse de los puestos de arriba.

Bournemouth tampoco atraviesa un buen momento. Perdió 0-1 como local contra Liverpool en su presentación más reciente, luego de dos empates seguidos 2-2, ante Brentford y Newcastle. Con apenas 3 puntos está 17mo, en zona de alarma, y necesita sumar de visitante para empezar a despegar de los puestos bajos.

El historial entre Chelsea y Bournemouth

El historial favorece claramente al Chelsea, que ganó 12 de los 21 enfrentamientos directos contra el Bournemouth, con 4 victorias para el equipo de la costa sur y 5 empates. La diferencia de gol también es amplia: 32 a 21 a favor de los londinenses.

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En los cruces más recientes la cosa se empareja: de los últimos cinco duelos hubo tres empates, entre ellos un 2-2 en diciembre de 2025 y otro 2-2 un mes y medio antes. El Bournemouth no le gana al Chelsea desde hace varios años, aunque logró sostenerle el resultado en más de una ocasión.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/12/2025 Chelsea vs. Bournemouth 2-2 Premier League 06/12/2025 Bournemouth vs. Chelsea 0-0 Premier League 14/01/2025 Chelsea vs. Bournemouth 2-2 Premier League 14/09/2024 Bournemouth vs. Chelsea 0-1 Premier League 19/05/2024 Chelsea vs. Bournemouth 2-1 Premier League 17/09/2023 Bournemouth vs. Chelsea 0-0 Premier League 06/05/2023 Bournemouth vs. Chelsea 1-3 Premier League 27/12/2022 Chelsea vs. Bournemouth 2-0 Premier League 27/07/2021 Bournemouth vs. Chelsea 1-2 Club Friendlies 29/02/2020 Bournemouth vs. Chelsea 2-2 Premier League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 05:30 hs

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 08:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 10:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis