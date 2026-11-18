Después de cerrar su etapa con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo volverá a ponerse la playera de Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo dejó atrás su etapa con la Selección de Portugal y ahora tiene nuevos objetivos por delante en su carrera futbolística. Después de anunciar su salida del combinado nacional, el delantero volverá a la actividad con Al-Nassr, club con el que buscará seguir haciendo historia y alcanzar una marca que todavía parece difícil de imaginar: los 1.000 goles oficiales como profesional.

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Cristiano Ronaldo en Al-Nassr (Getty Images)

La despedida del seleccionado portugués llegó sin que CR7 recibiera un homenaje dentro del campo de juego. Aunque no estuvo presente para participar de una ceremonia en cancha, su figura sí fue reconocida a través de las pantallas del estadio, con imágenes de su trayectoria y aplausos de los aficionados.

Sin embargo, su salida de la selección no significa que haya llegado el momento de retirarse definitivamente del fútbol. Cristiano Ronaldo seguirá jugando profesionalmente en Arabia Saudita y todavía tiene varias metas que quiere cumplir antes de ponerle punto final a su carrera.

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Los objetivos de Cristiano Ronaldo después de Portugal

Uno de los grandes desafíos que tiene por delante el portugués es alcanzar los 1.000 goles oficiales. Actualmente, según el recuento de la Saudi Pro League, suma 985 tantos en su carrera, por lo que está a solamente 15 de llegar a una cifra histórica. Su último hat-trick, frente a Al-Kholood, le permitió acercarse todavía más a ese objetivo.

Pero no se trata solamente de una marca individual. Ronaldo también quiere volver a levantar un título con Al-Nassr y continuar compitiendo al máximo nivel en el fútbol saudí. Después de tantos años de éxitos en distintos clubes, el delantero todavía mantiene la ambición de sumar nuevos trofeos a su extenso palmarés.

Además, existe otro objetivo mucho más especial en el horizonte: jugar junto a su hijo, Cristiano Jr.. Según reportes de la prensa, Al-Nassr analiza la posibilidad de incorporar al joven al primer equipo durante 2027.

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