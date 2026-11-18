Tras cerrar su etapa con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo sigue enfocado en nuevos objetivos dentro de su carrera futbolística. El portugués está cada vez más cerca de los 1.000 goles y un particular gesto que repitió en sus redes sociales despertó todo tipo de teorías entre sus seguidores.

Cristiano Ronaldo sigue buscando nuevos objetivos en su carrera futbolística después de ponerle punto final a su etapa con la Selección de Portugal. A sus 41 años, el delantero todavía tiene desafíos por delante y uno de los más importantes es alcanzar los 1.000 goles oficiales, una marca histórica que está cada vez más cerca.

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En medio de esa cuenta regresiva, el portugués sorprendió a sus seguidores con una particular publicación en sus redes sociales. El futbolista compartió un video en el que aparece haciendo un extraño gesto con los dedos, que forma una especie de letra M, y lanzó una pregunta que despertó la curiosidad de sus fanáticos: “¿Ya lo descubrieron?”. La imagen rápidamente generó distintas teorías sobre el significado de esa señal.

Have you figured it out yet? 😂 https://t.co/BPrT83GDAb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2026

El misterioso gesto de Cristiano Ronaldo y las teorías sobre su significado

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo realiza ese festejo. Ya lo había mostrado después de la victoria de Al-Nassr frente a Neom, el pasado 21 de octubre, y volvió a repetirlo durante el encuentro ante Al-Kholood, en el que convirtió un hat-trick para el triunfo por 5-3.

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Una de las interpretaciones que más fuerza tomó entre los seguidores tiene relación directa con el objetivo de los 1.000 goles. La letra M representa el número mil en los números romanos y también es la inicial de la palabra portuguesa “mil”. Por eso, muchos relacionaron el gesto con la marca que persigue el delantero.

Incluso José Semedo, director ejecutivo de Al-Nassr, fue visto realizando la misma señal junto al futbolista, lo que alimentó todavía más las especulaciones. Otra de las posibilidades que circuló es que el movimiento tenga relación con Mateo, uno de los hijos del portugués.

De todas maneras, ni el propio Ronaldo ni el club saudí confirmaron oficialmente qué quiere representar el gesto. Por ahora, el significado continúa siendo un misterio y el atacante volvió a desafiar a sus seguidores para que intenten descifrarlo.

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