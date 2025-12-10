Este miércoles 9 de diciembre estaba prevista la preventa de los boletos para el partido amistoso de la reinauguración del Estadio Azteca (Estadio Banorte) entre México y Portugal mediante la boletera Fanki. Sin embargo, cuando todos los aficionados de Cristiano Ronaldo intentaron ingresar no pudieron y la página colapsó.

Después de que los aficionados se quejaran porque pasaron más de dos horas intentando e incluso había algunos creadores de contenido que ya habían obtenido sus entradas, comenzaron a consultar a Profeco, la organización les hizo un llamado para esclarecer la situación y así fue como dieron a conocer que la preventa se reprogramaría.

“En FANKI mantenemos un compromiso absoluto con la seguridad, la transparencia y la operación responsable de eventos de alta demanda. Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de ni abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma…” Fanki

¿Cuándo será la nueva preventa para el México vs Portugal?

De acuerdo con lo mencionado por la cuentas oficiales de Banorte y Fanki, la nueva fecha para la preventa con estas tarjetas sería el jueves 11 y viernes 12 de diciembre del 2025 a las 9:00 horas del centro de México, por lo que quienes iban a acceder en primera instancia ahora tendrán que esperar un día más para poder conseguirlos.

Será este jueves cuando se le vuelva a dar la oportunidad a la boletera de hacer esta preventa, por lo que se espera que entre los días mencionados se puedan conseguir las entradas para los aficionados, en espera de que para la venta general, donde están obligados a tener espacios puedan brindar el servicio necesario.

Reprogramación de Boletos para México vs. Portugal

