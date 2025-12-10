En las primeras horas de este miércoles estalló la polémica entre los aficionados que desean comprar un boleto para poder asistir al gran encuentro amistoso en el que México recibirá a la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo. La página por la cual se puede acceder a la compra y venta de asientos para la imperdible cita colapsó y se cayó por tiempo indefinido, lo que obligó a la empresa a tomar medidas rápidas para evitar una desorganización mayor.

El día elegido fue el 28 de marzo. Se espera que en dicha jornada, Cristiano se presente en México por primera vez en su carrera, y lo único que generó este hito para el deporte fue una enorme expectativa. En ese sentido, todos aquellos que quisieron acceder a comprar sus boletos a través de Fanki presentaron inconvenientes, lo cual ocasionó una ola enorme de quejas y reclamos por las irregularidades presentadas.

La contundente decisión de Fanki

Tras intentar buscar una solución al conflicto, pero no lograrlo, lo que decidió Fanki fue emitir un comunicado en el que explicó lo sucedido y anunció las medidas a tomar. En primer lugar, confirmaron que debido al colapso sufrido decidieron anular la página y suspender todo tipo de venta de entradas, mientras que por otro lado anunciaron que regresarán a la actividad de forma parcial y gradual, sin habilitar todos los accesos en simultáneo.

El comunicado oficial de la empresa de venta de entradas, Fanki. (X)

Esto generó todavía más malestar entre los aficionados y usuarios de las redes sociales, quienes criticaron a la empresa por no estar a la altura de una convocatoria tan grande como la que se generó con la confirmación de la presencia de Portugal en México. Además, el enojo radica en que Fanki no reveló cuándo se dará esta apertura de la página para poder volver a intentar comprar un boleto.

Precios de los boletos para el México vs Portugal

Los precios de los boletos con todo y cargos serían los siguientes:

PREMIUM A CHAIRMAN’S CLUB: 9,000 pesos

9,000 pesos PREMIUM A LOCKER CLUB: 8,000 pesos

8,000 pesos PREMIUM B LOCKER CLUB: 8,000 pesos

8,000 pesos SIERRA PORCH: 8,000 pesos

8,000 pesos PREMIUM A CORNER CLUB: 6,500 pesos

6,500 pesos PALCOS CLUB: 6,000 pesos

6,000 pesos PLATEA 200: 6,000 pesos

6,000 pesos LATERAL 300A: 5,000 pesos

5,000 pesos NORTE 100: 3,800 pesos

3,800 pesos SUR 100: 3,800 pesos

3,800 pesos LATERAL 300B: 3,800 pesos

3,800 pesos ALTO LATERAL: 2,500 pesos

2,500 pesos CABECERA 300: 1,700 pesos

1,700 pesos PREFERENTE 300: 1,500 pesos

1,500 pesos ALTO NORTE: 1,500 pesos

1,500 pesos ALTO SUR 1,500 pesos

1,500 pesos ALTO LATERAL UF: 500 pesos

500 pesos ALTO NORTE UF: 500 pesos

500 pesos ALTO SUR UF: 500 pesos

En síntesis

El amistoso entre México y Portugal de Cristiano Ronaldo está programado para el 28 de marzo .

y de está programado para el . La página de venta de boletos Fanki colapsó este miércoles, obligando a suspender la venta.

este miércoles, obligando a suspender la venta. Fanki anunció que la venta de entradas se reanudará de forma parcial y gradual sin dar una fecha.

