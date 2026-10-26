¿En qué posición quedó Julián Quiñones en el Balón de Oro 2026?

Se ha revelado el puesto en el que quedó Julián Quiñones en las votaciones para el Balón de Oro 2026.

Julián Quiñones dio la gran campanada tras consolidarse como el primer futbolista mexicano nominado al Balón de Oro en los últimos 10 años. Sus destacadas actuaciones individuales tanto en las filas de la Selección Mexicana como vistiendo la elástica del Al-Qadsiah en la liga de Arabia Saudita le abrieron la puerta a la candidatura del galardón más codiciado en la órbita del futbol internacional.

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En ediciones anteriores, figuras históricas del balompié azteca de la talla de Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Javier “Chicharito” Hernández y Giovani dos Santos lograron ingresar a la prestigiosa lista preliminar del certamen. En esta ocasión, al ariete naturalizado mexicano le tocó inscribir su nombre en la historia, codeándose mano a mano ante futbolistas consolidados en la élite europea.

La posición de Quiñones

De acuerdo con las publicaciones emitidas por las cuentas oficiales del Balón de Oro, Julián Quiñones culminó instalado formalmente en el puesto 28 en la edición 2026. Si bien la sumatoria final de puntos y sufragios se revelará más adelante, en su primera aparición en la selecta gala el exdelantero del América y Atlas logró imponerse ante dos auténticos pesos pesados de la escena internacional.

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Al adueñarse del peldaño 28, Quiñones se posicionó por delante del zaguero central del Arsenal, William Saliba (campeón de la Premier League y finalista de la Champions League), al igual que de la leyenda senegalesa Sadio Mané, ambos ocupando el puesto 29. Vale la pena subrayar que el defensor galo sumó su segunda aparición en la lista del galardón, mientras que para el actual atacante del Al-Nassr representó su quinta presencia histórica en las votaciones.

Inmediatamente arriba, en el escalón 27 de la tabla general, se ubicó el volante del Manchester United Bruno Fernandes, quien viene de romper el récord histórico de asistencias en un mismo curso dentro del futbol inglés durante el ciclo 2025-26.

En síntesis

Julián Quiñones finalizó en el puesto 28 del Balón de Oro 2026.

finalizó en el puesto 28 del Balón de Oro 2026. Julián Quiñones superó en las votaciones a William Saliba y Sadio Mané.

superó en las votaciones a William Saliba y Sadio Mané. Julián Quiñones es el primer futbolista mexicano nominado en 10 años.