¿Por qué Lionel Messi no asiste a la gala del Balón de Oro 2026?

Lionel Messi no estará presente en la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará en Londres. El argentino no viajó a la gala y su ausencia genera interrogantes en una edición que tiene a Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane entre los principales candidatos.

Faltan pocas horas para la entrega de uno de los premios más importantes de la historia del futbol. El Balón de Oro, que a lo largo de sus 70 años de historia ha reconocido a numerosas leyendas, celebrará una nueva edición en Londres, en la que las nuevas generaciones aparecen como protagonistas.

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Entre los principales candidatos a quedarse con el galardón de 2026 se encuentran Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, aunque Lionel Messi también figura entre los nominados.

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Sin embargo, el astro argentino no estará presente en la ceremonia de este lunes, según los reportes más recientes, y su ausencia alimenta las especulaciones sobre quién será el ganador. Messi viene de viajar a España para recibir el Premio Princesa de Asturias 2026 y regresó a Estados Unidos para reincorporarse a la actividad con Inter Miami.

¿Por qué Lionel Messi no va a la gala del Balón de Oro 2026?

Uno de los motivos que ayudan a explicar la ausencia de Messi es su agenda con Inter Miami. El argentino regresó recientemente de España, donde recibió el Premio Princesa de Asturias, y el sábado disputó algunos minutos en la derrota por 2-0 frente a New York Red Bulls. Con la temporada de la MLS entrando en su etapa decisiva, el capitán argentino tiene compromisos importantes con su equipo y deberá enfocarse en lo que viene.

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Además, este domingo comenzó en Miami la Messi Cup, el torneo juvenil que lleva su nombre y que se disputa hasta el 1 de noviembre. La competición coincide con una semana de compromisos deportivos y actividades en Estados Unidos, en medio de una agenda cargada para el futbolista.

La ausencia de Messi también alimenta las especulaciones sobre sus posibilidades de ganar el premio. Aunque el argentino aparece entre los nominados, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane figuran entre los nombres más importantes de la gala.

Sin embargo, que Messi no viaje a Londres no confirma que no vaya a ganar el Balón de Oro 2026. No existe una regla que obligue al ganador a estar presente para recibir el reconocimiento, aunque el que gana el premio siempre está en la ceremonia.

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