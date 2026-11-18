Apenas el segundo partido luego del retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal, dos estrellas de la selección protagonizaron un episodio que desató la polémica entre los fanáticos.

La era posterior a Cristiano Ronaldo ha dado comienzo en Portugal, pero las repercusiones al interior de la plantilla continúan generando controversia. En el compromiso más reciente del combinado luso, dos de sus principales figuras protagonizaron un episodio frente a las cámaras que desató una avalancha de reacciones de todo tipo en las redes sociales.

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Para cerrar la Fecha FIFA de noviembre, la escuadra lusitana viajó a Cardiff para medirse frente a Gales en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El equipo venía de sufrir un duro descalabro por 1-4 en casa ante Dinamarca, logrando recomponer el camino con una agónica victoria por 3-2 frente al conjunto británico.

Tras consumar el sufrido triunfo y sellar el pase a la siguiente ronda de la Nations League, Bruno Fernandes y Joao Cancelo protagonizaron una secuencia que rápidamente se volvió viral. Enfocado por la señal de televisión, se observaba a Fernandes, autor de la anotación que abrió el marcador al minuto 11, celebrando con euforia el resultado.

Sin embargo, el mediocampista del Manchester United desvió el foco de atención señalando directamente a Joao Cancelo mientras exclamaba “graba al jefe“. De inmediato, la cámara giró hacia el lateral del Barcelona, quien apuntó con el dedo hacia su brazalete de capitán, distintivo que portó en dicho encuentro ante la ausencia de Bernardo Silva.

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Las repercusiones de la polémica

Tanto para ambos protagonistas como para el resto de sus compañeros en la Selección de Portugal, la escena resultó una simple broma de vestidor. No obstante, el eco que tuvo el gesto en las plataformas digitales provocó exactamente el efecto contrario, especialmente al tratarse de un momento tan sensible tras el reciente retiro de Cristiano Ronaldo.

Tanto Bruno Fernandes como João Cancelo se convirtieron en blanco de una oleada de críticas, no únicamente en las publicaciones donde circuló el video, sino directamente en sus perfiles oficiales. “Puedes juntar la carrera de esos dos y no llega ni a la mitad de la de CR7. Si CR7 fuera brasileño, tendríamos al menos 2 Copas del Mundo“, fue uno de los mensajes más replicados por los usuarios..

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Anteriormente, Joao Neves también había sido objeto de señalamientos tras referirse a Cristiano Ronaldo como “solo otro jugador aquí para ayudar“. Si bien el homenaje brindado por el representativo portugués frente a Dinamarca parecía haber cerrado cualquier fractura, este nuevo incidente vuelve a reavivar el debate sobre la verdadera relación entre el plantel y el ‘Comandante‘.

En síntesis