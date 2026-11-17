Antoine Griezmann se deshizo en elogios con Cristiano Ronaldo luego de que haya anunciado su retiro de la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo continúa acaparando los reflectores en Portugal a pesar de haber oficializado ya su retiro de la selección nacional. Durante la Fecha FIFA de noviembre, con el combinado luso ya clasificado, su figura se convirtió en el eje central del debate, alcanzando incluso al estratega Jorge Jesus y generando reacciones tras las declaraciones de la madre de la máxima leyenda del futbol portugués.

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Uno de los principales focos de controversia giró en torno al homenaje que le rindió el equipo en su primer compromiso frente a Dinamarca, donde todos los futbolistas saltaron al terreno de juego portando el dorsal 7 en la espalda. Aquel encuentro culminó con una dolorosa derrota por 1-4 para los locales, resultado que detonó la postura de la madre de Cristiano Ronaldo, quien manifestó su deseo de que el tributo definitivo se realice en el Sporting de Lisboa.

Más allá del ámbito local, el legado del histórico artillero trascendió fronteras a nivel global, sirviendo de inspiración para múltiples colegas dentro de la élite. Uno de ellos fue Antoine Griezmann, quien al ser cuestionado en conferencia de prensa este martes sobre el adiós internacional del goleador, respondió de manera contundente:

“¿La retirada de Cristiano Ronaldo? Es una leyenda absoluta, una máquina de trabajar, de hacer goles y de ganar. Me lo pasé muy bien jugando contra él,” expresó el atacante francés, quien sostuvo memorables batallas frente al portugués tanto con la camiseta del Atlético de Madrid como defendiendo a ‘Les Bleus‘.

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🌟 Antoine Griezmann se deshace en elogios hacia Cristiano Ronaldo



😅 “Va a ser duro reemplazarlo”



🤝 “Es una leyenda absoluta”



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El primer episodio determinante en finales entre ambos se inclinó del lado de ‘Grizou‘ durante la Supercopa de España 2014, certamen en el que el Atlético de Madrid terminó alzándose con el título. Posteriormente llegarían dos revanchas doradas para Cristiano Ronaldo: la final de la UEFA Champions League 2016, donde el Real Madrid superó al cuadro colchonero en tanda de penales, y la Eurocopa 2016, cita en la que el astro luso salió lesionado apenas al minuto 25, pero terminó levantando el primer trofeo oficial en la historia de Portugal precisamente frente a Griezmann.

Portugal comienza a sufrir sin Cristiano

Antoine Griezmann cerró su reflexión sobre Cristiano Ronaldo subrayando no únicamente la dimensión de su trayectoria, sino el impacto negativo que su ausencia podría acarrear para el representativo lusitano: “Lo que ha hecho por Portugal es histórico y será duro reemplazarlo“, concluyó el futbolista galo.

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De hecho, Portugal, que llegaba tras convertirse en la primera selección clasificada a los cuartos de final de la UEFA Nations League, terminó dejando más dudas que certezas en esta ventana. A pesar de que Jorge Jesus echó mano de sus mejores armas, el conjunto europeo sufrió un duro revés de 1-4 en casa ante Dinamarca y apenas rescató una agónica victoria por 3-2 en su visita a Gales este martes, evidenciando una notable caída en su rendimiento respecto al nivel exhibido previo al anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo.

En síntesis