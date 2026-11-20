El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vuelve a jugar luego de la Fecha FIFA. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Este viernes 20 de noviembre se disputa uno de los clásicos más reconocidos del futbol árabe. Al-Ahli recibe a Al-Nassr en el King Abdullah Sports City (Alinma Stadium) de Yeda a partir de las 11:30hs (CDMX), en el regreso de la actividad de la Saudi Pro League tras el parón internacional.

Publicidad

Al-Ahli llega a este compromiso en la sexta posición de la tabla con 21 puntos (siete victorias y cuatro derrotas). El equipo dirigido por Marino Pušić sufrió una dura goleada por 6-1 ante Al-Shabab en su última presentación liguera y necesita reaccionar en casa para no perder terreno en la lucha por los puestos de arriba.

Por su parte, Al-Nassr atraviesa un gran momento y marcha en el tercer lugar con 28 unidades, a solo dos puntos del líder Al-Hilal. Los comandados por Ange Postecoglou acumulan tres triunfos consecutivos en la liga (el último por 5-3 ante Al-Kholood con triplete de Cristiano Ronaldo) y saben que una victoria en Yeda los catapultará a lo más alto de la clasificación.

La probable alineación de Al-Ahli

Édouard Mendy

Saeed Baattia

Mohammed Sulaiman

Roger Ibáñez

Abubacarr Sedi Kinteh

Artem Bondarenko

Ziyad Al-Johani

Valentin Atangana

Francisco Trincão

Wenderson Galeno

Ivan Toney

Publicidad

La probable alineación de Al-Nassr