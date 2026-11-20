Este viernes 20 de noviembre se disputa uno de los clásicos más reconocidos del futbol árabe. Al-Ahli recibe a Al-Nassr en el King Abdullah Sports City (Alinma Stadium) de Yeda a partir de las 11:30hs (CDMX), en el regreso de la actividad de la Saudi Pro League tras el parón internacional.
Al-Ahli llega a este compromiso en la sexta posición de la tabla con 21 puntos (siete victorias y cuatro derrotas). El equipo dirigido por Marino Pušić sufrió una dura goleada por 6-1 ante Al-Shabab en su última presentación liguera y necesita reaccionar en casa para no perder terreno en la lucha por los puestos de arriba.
Por su parte, Al-Nassr atraviesa un gran momento y marcha en el tercer lugar con 28 unidades, a solo dos puntos del líder Al-Hilal. Los comandados por Ange Postecoglou acumulan tres triunfos consecutivos en la liga (el último por 5-3 ante Al-Kholood con triplete de Cristiano Ronaldo) y saben que una victoria en Yeda los catapultará a lo más alto de la clasificación.
La probable alineación de Al-Ahli
- Édouard Mendy
- Saeed Baattia
- Mohammed Sulaiman
- Roger Ibáñez
- Abubacarr Sedi Kinteh
- Artem Bondarenko
- Ziyad Al-Johani
- Valentin Atangana
- Francisco Trincão
- Wenderson Galeno
- Ivan Toney
La probable alineación de Al-Nassr
- Bento Krepski
- Nawaf Boushal
- Mohamed Simakan
- Abdulelah Al-Amri
- Íñigo Martínez
- Marcelo Brozović
- Samú Costa
- Ângelo Gabriel
- João Félix
- Sadio Mané
- Cristiano Ronaldo