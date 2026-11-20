Al-Ahli y Al-Nassr se enfrentan este viernes 20 de noviembre por el partido pendiente correspondiente a la Jornada 9 de la Saudi Pro League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda y comienza a partir de las 11:30hs (Ciudad de México).
Este compromiso se reprogramó en el calendario tras los ajustes de competencia internacional y representa una oportunidad de oro para el equipo comandado por Cristiano Ronaldo. Con una victoria fuera de casa, el conjunto visitante puede asaltar el liderato general de la tabla y meterle presión directa a sus rivales en la pelea por el título.
¿Por dónde ver el partido?
El partido entre Al-Ahli y Al-Nassr de este viernes 20 de noviembre por la Saudi Pro League se puede ver en México a través de FOX+ en televisión de paga o por FOX One como plataforma de streaming.
- México: FOX+ y FOX One
- Centroamérica: FOX One y canal de YouTube Fox One MX
- Sudamérica: FOX One y canal de YouTube Fox One MX
- Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Soccer Plus, FOX One y Fubo
- España: Movistar+ y Vamos
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del local, Al-Ahli se ubica en la 6ª posición con 21 puntos y está 7 unidades por detrás de la zona de clasificación a la Champions League asiática. El cuadro de Yeda llega golpeado tras sufrir una dura caída por 6-1 frente a Al-Shabab en el torneo doméstico y empatar sin goles ante Al-Sadd en la competencia continental, por lo que necesita hacerse fuerte en casa para retomar el rumbo.
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Por su parte, Al-Nassr marcha en el 3° puesto con 28 puntos —a solo dos unidades del líder Al-Hilal— y necesita ganar sí o sí este duelo pendiente para escalar a la cima de la clasificación. La escuadra liderada por Cristiano Ronaldo atraviesa un gran momento ofensivo tras imponerse 5-3 ante Al-Kholood en la liga local y golear 6-2 a Pakhtakor en el plano internacional.
En sintesis
- Al-Ahli y Al-Nassr se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la Saudi Pro League.
- Cristiano Ronaldo lidera a Al-Nassr, tercero con 28 puntos, en busca del liderato general.
- FOX+, FOX One y Movistar+ transmitirán este partido pendiente desde las 11:30 horas.