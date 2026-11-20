Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al-Nassr, que visita a Al-Ahli este viernes 20 de noviembre por la Jornada 9 de la Saudi Pro League. Conoce los canales de TV y las plataformas de streaming para seguir el partido en directo.

Al-Ahli y Al-Nassr se enfrentan este viernes 20 de noviembre por el partido pendiente correspondiente a la Jornada 9 de la Saudi Pro League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda y comienza a partir de las 11:30hs (Ciudad de México).

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Este compromiso se reprogramó en el calendario tras los ajustes de competencia internacional y representa una oportunidad de oro para el equipo comandado por Cristiano Ronaldo. Con una victoria fuera de casa, el conjunto visitante puede asaltar el liderato general de la tabla y meterle presión directa a sus rivales en la pelea por el título.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Al-Ahli y Al-Nassr de este viernes 20 de noviembre por la Saudi Pro League se puede ver en México a través de FOX+ en televisión de paga o por FOX One como plataforma de streaming.

México: FOX+ y FOX One

FOX+ y FOX One Centroamérica: FOX One y canal de YouTube Fox One MX

FOX One y canal de YouTube Fox One MX Sudamérica: FOX One y canal de YouTube Fox One MX

FOX One y canal de YouTube Fox One MX Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Soccer Plus, FOX One y Fubo

FOX Deportes, Fox Soccer Plus, FOX One y Fubo España: Movistar+ y Vamos

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Al-Ahli se ubica en la 6ª posición con 21 puntos y está 7 unidades por detrás de la zona de clasificación a la Champions League asiática. El cuadro de Yeda llega golpeado tras sufrir una dura caída por 6-1 frente a Al-Shabab en el torneo doméstico y empatar sin goles ante Al-Sadd en la competencia continental, por lo que necesita hacerse fuerte en casa para retomar el rumbo.

Por su parte, Al-Nassr marcha en el 3° puesto con 28 puntos —a solo dos unidades del líder Al-Hilal— y necesita ganar sí o sí este duelo pendiente para escalar a la cima de la clasificación. La escuadra liderada por Cristiano Ronaldo atraviesa un gran momento ofensivo tras imponerse 5-3 ante Al-Kholood en la liga local y golear 6-2 a Pakhtakor en el plano internacional.

En sintesis

Al-Ahli y Al-Nassr se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la Saudi Pro League.

este viernes 20 de noviembre por la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo lidera a Al-Nassr, tercero con 28 puntos , en busca del liderato general.

lidera a Al-Nassr, tercero con , en busca del liderato general. FOX+, FOX One y Movistar+ transmitirán este partido pendiente desde las 11:30 horas.