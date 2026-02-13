Mientras Cristiano Ronaldo gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra Karim Benzema en Al-Hilal

La liga de Arabia Saudita creció mucho en los últimos años y ha tenido la posibilidad de contar con grandes futbolistas que en su momento dieron que hablar en el Viejo Continente en los mejores equipos. Esto fue gracias al capital financiero con el que cuentan los clubes del país.

Publicidad

Publicidad

Gracias al dinero, le ofrecieron contratos muy importantes a estas figuras que en la etapa final de su carrera no dudaron ni un segundo en aceptar las ofertas que recibieron en su momento y que hoy por hoy demuestran sus destellos de jerarquía lejos de Europa.

Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo, quién se convirtió en el futbolista mejor pago del mundo en la actualidad. Con su última renovación en Al-Nassr pasó a ganar 244 millones de euros por temporada. Su llegada marcó un antes y un después en la visibilidad de la liga y consolidó a Arabia Saudita como un destino atractivo para figuras internacionales.

Encuesta¿Cristiano Ronaldo debería dejar Arabia Saudita? ¿Cristiano Ronaldo debería dejar Arabia Saudita? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

Otro de los jugadores que eligió a Arabia Saudita como destino es Karim Benzema. El francés llegó al Al-Ittihad en el 2023 y posteriormente se sumó al club más poderoso de la liga que es el Al-Hilal. Su fichaje reforzó la idea de que la liga saudí atrae a futbolistas de primer nivel en la etapa final de sus carreras.

¿Cuánto gana Karim Benzema?

Si bien no hubo detalles sobre su contrato, se sabía que Benzema ganaba 200 millones de dólares al año en su anterior club y se fue por problemas con su contrato. Esto hace pensar que podría estar percibiendo la misma cifra o una muy cercana a lo que ya recibía antes.

La llegada de estas estrellas ha permitido que la liga de Arabia Saudita se posicione como una de las más poderosas financieramente en el mundo del fútbol. Los contratos millonarios y la presencia de futbolistas históricos generan un gran impacto mediático.

Publicidad

Publicidad

En síntesis