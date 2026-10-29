¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Kholood por la Saudi Pro League 2026-27

Este jueves 29 de octubre continúa la actividad de la Jornada 12 en la Saudi Pro League 2026-27. Al-Nassr recibe a Al-Kholood en la cancha del Estadio Alawwal Park de Riad a partir de las 12:00 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto local llega en un momento dominante tras enlazar triunfos contundentes en las jornadas previas de liga y competencia continental. Instalado en la pelea por la cima de la tabla de posiciones, el elenco de Riad buscará imponer condiciones con su característico juego ofensivo frente a sus aficionados.
Por su parte, Al-Kholood afronta una de las paradas más complejas de la temporada con la urgencia de rescatar unidades en condición de visitante. La escuadra foránea intentará plantear un bloque replegado y ordenado en su propia mitad de campo para resistir los embates rivales y explotar las transiciones veloces al contragolpe.
La alineación de Al-Nassr
- Bento
- Abdulelah Al-Amri
- Nawaf Boushal
- Íñigo Martínez
- Awad Aman
- Samú Costa
- Abdullah Al-Khaibari
- Cristiano Ronaldo
- Abdullah Al-Hamddan
- Sadio Mané
- João Félix
La alineación de Al-Kholood
- Hamed Al-Shanqiti
- Sultan Al-Shehri
- Mansour Camara
- Shaquille Pinas
- John Buckley
- Iker Kortajarena Canellada
- Kevin Coba
- Ramzi Solan
- Roberto Domingues
- Abdulaziz Al-Zubaidi
- Guga
En sintesis
- Al-Nassr recibe a Al-Kholood este jueves 29 de octubre a las 12:00 horas.
- Cristiano Ronaldo será titular en la delantera de Al-Nassr junto con Mané y Félix.
- El Estadio Alawwal Park albergará el partido por la Jornada 12 de la liga.