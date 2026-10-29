¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Kholood por la Saudi Pro League 2026-27

El equipo de Cristiano Ronaldo va por un triunfo en la liga de Arabia Saudita para quedar como único líder del certamen.

Este jueves 29 de octubre continúa la actividad de la Jornada 12 en la Saudi Pro League 2026-27. Al-Nassr recibe a Al-Kholood en la cancha del Estadio Alawwal Park de Riad a partir de las 12:00 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto local llega en un momento dominante tras enlazar triunfos contundentes en las jornadas previas de liga y competencia continental. Instalado en la pelea por la cima de la tabla de posiciones, el elenco de Riad buscará imponer condiciones con su característico juego ofensivo frente a sus aficionados.

Por su parte, Al-Kholood afronta una de las paradas más complejas de la temporada con la urgencia de rescatar unidades en condición de visitante. La escuadra foránea intentará plantear un bloque replegado y ordenado en su propia mitad de campo para resistir los embates rivales y explotar las transiciones veloces al contragolpe.

La alineación de Al-Nassr

Bento

Abdulelah Al-Amri

Nawaf Boushal

Íñigo Martínez

Awad Aman

Samú Costa

Abdullah Al-Khaibari

Cristiano Ronaldo

Abdullah Al-Hamddan

Sadio Mané

João Félix

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La alineación de Al-Kholood

Hamed Al-Shanqiti

Sultan Al-Shehri

Mansour Camara

Shaquille Pinas

John Buckley

Iker Kortajarena Canellada

Kevin Coba

Ramzi Solan

Roberto Domingues

Abdulaziz Al-Zubaidi

Guga

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