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¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Kholood por la Saudi Pro League 2026-27

El equipo de Cristiano Ronaldo va por un triunfo en la liga de Arabia Saudita para quedar como único líder del certamen.

Al-Nassr quiere ser líder de la Saudi Pro League.
© Getty ImagesAl-Nassr quiere ser líder de la Saudi Pro League.

Este jueves 29 de octubre continúa la actividad de la Jornada 12 en la Saudi Pro League 2026-27. Al-Nassr recibe a Al-Kholood en la cancha del Estadio Alawwal Park de Riad a partir de las 12:00 hs (tiempo del centro de México).

El conjunto local llega en un momento dominante tras enlazar triunfos contundentes en las jornadas previas de liga y competencia continental. Instalado en la pelea por la cima de la tabla de posiciones, el elenco de Riad buscará imponer condiciones con su característico juego ofensivo frente a sus aficionados.

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Por su parte, Al-Kholood afronta una de las paradas más complejas de la temporada con la urgencia de rescatar unidades en condición de visitante. La escuadra foránea intentará plantear un bloque replegado y ordenado en su propia mitad de campo para resistir los embates rivales y explotar las transiciones veloces al contragolpe.

La alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Abdulelah Al-Amri
  • Nawaf Boushal
  • Íñigo Martínez
  • Awad Aman
  • Samú Costa
  • Abdullah Al-Khaibari
  • Cristiano Ronaldo
  • Abdullah Al-Hamddan
  • Sadio Mané
  • João Félix

La alineación de Al-Kholood

  • Hamed Al-Shanqiti
  • Sultan Al-Shehri
  • Mansour Camara
  • Shaquille Pinas
  • John Buckley
  • Iker Kortajarena Canellada
  • Kevin Coba
  • Ramzi Solan
  • Roberto Domingues
  • Abdulaziz Al-Zubaidi
  • Guga
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En sintesis

  • Al-Nassr recibe a Al-Kholood este jueves 29 de octubre a las 12:00 horas.
  • Cristiano Ronaldo será titular en la delantera de Al-Nassr junto con Mané y Félix.
  • El Estadio Alawwal Park albergará el partido por la Jornada 12 de la liga.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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