Como es habitual en cada año, la reconocida revista Forbes reveló quiénes son los diez futbolistas mejor pagos del mundo en 2026 luego de realizar un análisis exhaustivo acerca de los salarios y las bonificaciones que recibe cada jugador con contratos extra futbolísticos.

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De acuerdo a lo revelado por Forbes, que separa las ganancias por dentro y fuera de la cancha, Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pago del mundo en 2026 con un estimado de 300 millones de dólares. El delantero de Al-Nassr recibiría 250 millones por lo hecho dentro del campo y obtendría otros 50 millones por actividades fuera del campo, especialmente patrocinios.

Lionel Messi es el segundo de la lista con un total de 145 millones de dólares, una diferencia de 155 millones comparado a Cristiano Ronaldo. El futbolista de Inter Miami percibe 70 millones de dólares por cuestiones futbolísticas y también ha conseguido 75 millones en patrocinios y otros detalles.

El podio lo completa Kylian Mbappé, quien obtendría un total de 100 millones de dólares repartidos de esta manera: 70 millones de dólares por lo hecho en el campo y el delantero de Real Madrid sumaría otros 30 millones por distintos aspectos extra futbolísticos.

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Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pago según Forbes (Getty Images)

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han liderado en 12 de los últimos 13 años la lista de Forbes del top10 de jugadores mejor pago del mundo y es el cuarto año consecutivo en el que ambos futbolistas están primero y segundo en esta nómina de la reconocida revista.

Cristiano Ronaldo fue el primer deportista en activo en superar los 2 billones de dólares por lo hecho en su carrera y, según lo detallado por Forbes, Lionel Messi también llegará a esta cifra el próximo año. En cuanto a la lista del año pasado se repiten 9 de los 10 futbolistas en la lista actual y el único ausente es Karim Benzema.

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Los 10 mejores pagos del mundo según Forbes

Cristiano Ronaldo : 300 millones (250 en el campo y 50 por fuera)

: 300 millones (250 en el campo y 50 por fuera) Lionel Messi : 145 millones (70 en el campo y 75 por fuera)

: 145 millones (70 en el campo y 75 por fuera) Kylian Mbappé : 100 millones (70 en el campo y 30 por fuera)

: 100 millones (70 en el campo y 30 por fuera) Erling Haaland : 85 millones (60 en el campo y 25 por fuera)

: 85 millones (60 en el campo y 25 por fuera) Vinícius Jr : 76 millones (48 en el campo y 28 por fuera)

: 76 millones (48 en el campo y 28 por fuera) Lamine Yamal : 55 millones (35 en el campo y 20 por fuera)

: 55 millones (35 en el campo y 20 por fuera) Sadio Mané : 54 millones (50 en el campo y 4 por fuera)

: 54 millones (50 en el campo y 4 por fuera) Jude Bellingham : 45 millones (29 en el campo y 16 por fuera)

: 45 millones (29 en el campo y 16 por fuera) Harry Kane : 42 millones (29 en el campo y 13 por fuera)

: 42 millones (29 en el campo y 13 por fuera) Mohamed Salah: 40 millones (20 en el campo y 20 por fuera)

En síntesis