Lionel Messi sorprendió a propios y extraños al anunciar su retiro de la Selección Argentina. El máximo ganador del Balón de Oro publicó una extensa carta en su cuenta de Instagram comunicando su decisión y recibió una infinidad de comentarios afectivos. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla.
En este caso, la excepción fue Álvaro Morales, reconocido periodista guatemalteco de ESPN México. El citado comunicador siempre se ha pronunciado de manera negativa sobre Messi y ahora tuvo una polémica opinión sobre su retiro del seleccionado argentino en su cuenta de la red social X.
“Se retira Messi de la Selección Argentina. Quedó a deber. Pudo dar más y mejores resultados, tanto en Mundiales como en la multiplicación de las Copas América”, escribió Morales minutos después del anuncio de La Pulga.
La opinión de Álvaro Morales sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina (Foto: X)
Lejos de recibir aprobación, la publicación de Morales se llenó de comentarios negativos. Y es que, si repasamos los hechos, Lionel Messi es nada más y nada menos que uno de los futbolistas más exitosos en la historia del combinado Albiceleste.
Sus logros individuales y colectivos lo respaldan. Leo no solo es el máximo goleador histórico de la Selección Argentina (125), sino que además obtuvo la Copa del Mundo de Qatar 2022 y cerró su etapa con un total de seis títulos, contando juveniles.
Póker de Lionel Messi en el Inter Miami vs Montréal: cómo va la carrera por los 1000 goles
Todos los títulos que ganó Messi con la Selección Argentina
- Mundial Sub-20 2005
- Medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008
- Copa América 2021
- Finalissima 2022
- Copa del Mundo de Qatar 2022
- Copa América 2024
Lionel Messi besa la Copa del Mundo en Qatar (Getty Images)
En síntesis
- Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina mediante su cuenta de Instagram.
- Álvaro Morales menospreció el recorrido de Lionel Messi en la Albiceleste.
- Seis títulos ganó con la albiceleste, incluyendo el Mundial de Qatar 2022.