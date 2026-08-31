Así sería la alineación ideal de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi

Tras el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, distintos jugadores tomarán más protagonismo.

Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiró de la Selección Argentina. Después de más de 20 años representando a su país, con un período breve sin jugar en 2016 y 2017, el campeón del mundo en 2022 tomó la decisión que conmocionó al mundo.

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“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió Lionel Messi en una parte de su anuncio.

La historia moderna de la Selección Argentina está representada en la figura de Lionel Messi. Pero como en todo ámbito de la vida, la necesidad de continuar lleva a que la Albiceleste empiece a atravesar la reconstrucción sin su capitán e ídolo.

Futbolistas como Cristian Romero, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre otros, son futbolistas que ya ganaron todo y que compartieron varios años con Lionel Messi, pero ahora empezarán a tener más responsabilidades y liderazgo dentro del vestidor.

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Otros argentinos tendrán más responsabilidades sin Lionel Messi (Getty Images)

Por otra parte, jóvenes como Nico Paz, Valentín Barco, Franco Mastantuono y otros niños que puedan ir apareciendo en Argentina tomarán otro protagonismo también.

La continuidad de Lionel Scaloni en la Albiceleste es una incógnita actualmente, pero esta podría ser la alineación ideal del equipo tras la confirmación del retiro de Lionel Messi (sin considerar a futbolistas que actualmente podrían ser convocados pero que no jugarían el próximo Mundial, por ejemplo Nicolás Tagliafico o Rodrigo De Paul).

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La alineación ideal de Argentina sin Lionel Messi