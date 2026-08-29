¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Montreal por la MLS

Inter Miami recibe a Montreal este sábado desde las 17:30 hs (CDMX) por la Temporada Regular de la MLS. La franquicia de Florida arrastra una mala racha de cinco partidos sin conocer la victoria (contando Leagues Cup) y necesita volver a la senda del triunfo de la mano.
Su capitán, Lionel Messi, marcó en los últimos dos encuentros, pero ninguno de sus goles sirvió para obtener los tres puntos. Ahora bien, todo apunta a que el astro argentino volverá a ser titular este 29 de agoso para ayudar a su equipo a cortar la mala racha en el Nu Stadium.
Lionel Messi está segundo en la tabla de goleo de la MLS (Getty Images)
Alineación probable de Inter Miami
- Dayne St. Clair
- Noah Allen
- Gonzalo Luján
- Maximiliano Falcón
- Ian Fray
- Casemiro
- Rodrigo De Paul
- Telasco Segovia
- Lionel Messi
- Luis Suárez
- Germán Berterame
Alineación probable de Montreal
- Thomas Gillier
- Dawid Bugaj
- Jalen Neal
- Brayan Vera
- Luca Petrasso
- Matthew Longstaff
- Daniel Pereira
- Victor Loturi
- Noah Streit
- Prince Osei Owusu
- Daniel Ríos