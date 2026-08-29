El Póker de Messi con el Inter Miami

Messi volvió a ponerse en el camino por los 1000 goles y lo hizo además para darle la victoria al Inter Miami.

La carrera por los 1000 goles se vuelve a poner interesante para Lionel Messi, quien este sábado fue una pieza clave para la victoria por goleada del Inter de Miami vs Montréal, la cual dejó un marcador de 7-1, siendo el astro argentino quien lograra un póker de anotaciones en este enfrentamiento que dejó al club en segundo lugar de la tabla.

Publicidad

El Póker de Messi

Ahora el equipo de Leo se encuentra en el segundo puesto de la Conferencia Este con 42 puntos. El jugador de Las Garzas marcó el segundo tanto, después de Casemiro quien consiguió el primero al 20, pero el de Messi fue un golazo. Aprovechó como siempre una pelota parada, quien al minuto 40 disparó de pierna izquierda y el portero dudó un poco, pero como iba al arco no pudo hacer nada.

Tan sólo pasaron 12 minutos y consiguió el segundo tanto que también fue un jugadón, se quitó a todos los defensas, pasó el área entre tres de ellos, remató y colgó el 3-1. Al 80′ apareció Luis Suárez y consiguió el 4-1.

Para el 83′, de nueva cuenta apareció Leo con otra pelota parada, tomó su distancia, zurdazo y sin nada qué hacer para el portero cuelga el 5-1 de la noche para el Miami.

Publicidad

No tranquilo con eso al 90+6 volvió a aparecer con casi una copia de su tercer tanto para poder conseguir el cierre del partido con un 7-1 y mantener esa gran victoria.

¿Cuántos goles tiene Messi y cuántos le faltan para los 1000?

De esta manera, se pone en el camino de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués suma un total de 978 anotaciones, mientras que con los cuatro de hoy, Messi llega a los 927 goles oficiales en 1170 partidos. De esta manera sólo le restan 73 para poder llegar a los 1000 tantos que se ponen como meta entre ambos jugadores.

En síntesis

Lionel Messi anotó cuatro goles en la victoria 7-1 del Inter Miami sobre Montréal.

anotó cuatro goles en la victoria 7-1 del Inter Miami sobre Montréal. 927 goles oficiales suma el argentino tras disputar 1170 partidos en su carrera.

suma el argentino tras disputar 1170 partidos en su carrera. 42 puntos ubican al Inter Miami en el segundo lugar de la Conferencia Este.