Así sería la alineación ideal de Manchester City tras el fichaje récord de Enzo Fernández

Después de una larga negociación entre Manchester City y Chelsea, este martes 1 de septiembre se confirmó que Enzo Fernández pasará del equipo londinense al cuadro citizen por una cifra récord: 125 millones de libras, lo que equivale a 145 millones de euros aproximadamente.

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La llegada del argentino a Manchester City fue por un pedido expreso de Enzo Maresca, quien lo dirigió en el Chelsea. Después de la salida de Rodri Hernández, el equipo de la Premier League necesitaba un centrocampista de élite y es por eso que se concretó el fichaje del campeón del mundo con Argentina en 2022.

Este traspaso se convierte en el quinto traspaso más caro en la historia del futbol solo por detrás de la de Neymar al PSG (222 millones), la de Kylian Mbappé de Mónaco al PSG (180 millones) y la de Ousmane Dembélé al Barcelona (148 millones). La misma se igualó con los 145 millones de euros de Alexander Isak del Newcastle al Liverpool.

Manchester City ha atravesado una renovación importante en este mercado de fichajes, primero por la salida de Pep Guardiola después de una década y luego tras las ventas o los fines de contrato de jugadores como Rodri Hernández, Bernardo Silva, John Stones y Tijjani Reijnders, entre otros.

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Manchester City se convierte en el equipo que más dinero invirtió (más de 400 millones de euros) en este mercado con la llegada de Enzo Fernández. Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Allan y Mathys Detourbet, entre otros, son más refuerzos que arribaron a la ciudad inglesa.

Aunque la temporada ya comenzó para el equipo de Enzo Maresca, todavía faltaran unos días o algunas semanas para que el entrenador italiano pueda utiizar su 11 estelar, pero así podría ser la alineación ideal del Manchester City pensando en ganar la Premier League y la Champions League de esta temporada.

La alineación estelar de Manchester City

Gianluigi Donnarumma

Matheus Nunes

Rúben Días

Josko Gvardiol

Nico O’Reilly

Elliot Anderson

Enzo Fernández

Phil Foden

Rayan Cherki

Iliman Ndiaye

Erling Haaland