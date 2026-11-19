La MLSPA publicó los salarios correspondientes a la temporada 2026, revelando la dominancia de Lionel Messi por encima de estrellas como Antoine Griezmann y Robert Lewandowski.

Lionel Messi se ha consolidado como el fichaje más influyente en toda la historia de la MLS. A partir de su desembarco en 2023, el flujo de figuras provenientes del futbol europeo se ha incrementado de manera exponencial, atrayendo no solo a leyendas en la recta final de su carrera, sino también a elementos en plena madurez futbolística.

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Un claro ejemplo en las filas del Inter Miami lo representan Rodrigo De Paul y Casemiro, ambos con amplios recorridos en la élite europea, quienes optaron por dejar el viejo continente para sumarse al proyecto de ‘Las Garzas’. En el resto del circuito norteamericano, otras contrataciones de alto impacto fueron las de Heung-min Son al LAFC, Robert Lewandowski al Chicago Fire y Antoine Griezmann al Orlando City.

Más allá de las constelaciones que continúan aterrizando en la MLS, únicamente un nombre sigue reinando en lo más alto del tabulador salarial. La Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) dio a conocer este jueves 19 de noviembre el desglose oficial de los sueldos correspondientes a la temporada 2026.

Lionel Messi vuelve a ocupar la cima absoluta del escalafón gracias a su vínculo con el Inter Miami, mismo que renovó en octubre de 2023, percibiendo un salario base de 25 millones de dólares. Asimismo, al sumar distintas bonificaciones contractuales, el capitán argentino se asegura una compensación garantizada de $28,333,333 dólares, reafirmándose como el futbolista mejor pagado de toda la liga.

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Los 11 salarios más grandes de la MLS 2026. (MLSPA)

¿Donde quedaron Lewandowski y Griezmann?

Dos de los bombazos más mediáticos durante este 2026 fueron precisamente los de Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, arribados desde el Barcelona y el Atlético de Madrid, respectivamente. El peso específico de ambos atacantes tanto en el Chicago Fire como en el Orlando City resultó tan determinante que sostuvieron un pulso cerrado por el galardón a la Contratación del Año, distinción que finalmente quedó en manos del delantero francés.

De cualquier manera, su jerarquía también quedó plasmada en sus chequeras, ubicándose Robert Lewandowski apenas un peldaño por debajo de Messi con un salario base de 16 millones de dólares y 19.5 millones en compensación garantizada. Griezmann completa el podio en la tercera plaza con un sueldo base de 10.4 millones de dólares y una percepción total cercana a los 14 millones de billetes verdes.

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Por su parte, el referente mexicano Hirving Lozano logra instalarse dentro del prestigioso Top 10, ocupando específicamente la séptima posición gracias a su contrato con el LA Galaxy (heredado del San Diego FC), el cual asciende a 6 millones de dólares base y una compensación total de 9.3 millones. El representante nacional más cercano a él es Germán Berterame, quien con el Inter Miami alcanza los 2.8 millones de dólares de salario base y 3.8 millones en compensación garantizada.

En síntesis