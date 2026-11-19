A pesar de formar parte de la lista de nominados, otro argentino se terminó anteponiendo a Lionel Messi en las votaciones por el Gol del Año de la MLS 2026.

Lionel Messi no es la única figura que acapara los reflectores en la MLS. El astro del Inter Miami continúa pulverizando récords, esta vez dominando nuevamente la tabla de goleo individual y convirtiéndose en el primer futbolista en la historia de la liga en conquistar dicha distinción durante dos temporadas consecutivas.

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En esta campaña, se coronó con la Bota de Oro tras firmar 26 anotaciones en 31 encuentros disputados, posicionándose además como uno de los principales candidatos al MVP de la MLS 2026. Sin embargo, a pesar de haber convertido una de las joyas de la temporada, el premio al mejor tanto del año terminó escapándosele de las manos.

La liga norteamericana dio a conocer a los nominados al Gol del Año de la temporada 2026, abriendo una votación entre los aficionados que dio inicio el lunes 9 de noviembre y concluyó el lunes 16 del mismo mes. La diana postulada de Messi correspondía a su extraordinario cobro de tiro libre desde un ángulo sumamente cerrado frente al Columbus Crew el pasado 27 de septiembre, aunque uno de sus competidores logró superarlo en las urnas.

Martín Ojeda, ganador al Gol del Año

Quien terminó imponiéndose sobre Lionel Messi fue su compatriota Martín Ojeda. El atacante del Orlando City coronó una brillante jugada colectiva con una espectacular pirueta frente al D.C. United el 17 de octubre, dentro de un compromiso que finalizó con goleada de 4-1 en favor del conjunto floridiano.

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UN REMATE DE ESCORPIÓN INCREÍBLE. 🦂🤯



¡Martín Ojeda es el justo ganador del Gol del Año @ATT! pic.twitter.com/fHbOfWKmT6 — MLS Español (@MLSes) November 19, 2026

Con este desenlace, desde su desembarco en el Inter Miami en 2023, Lionel Messi sigue sin poder adjudicarse el trofeo al Gol del Año en la MLS. Desde el arribo del capitán argentino a ‘Las Garzas’, los galardonados en esta categoría han sido Luciano Acosta (2023), Luca Orellano (2024), Heung-min Son (2025) y, en esta más reciente edición, Martín Ojeda.

En síntesis

Martín Ojeda ganó el premio al Gol del Año 2026 en la MLS.

ganó el premio al Gol del Año 2026 en la MLS. Lionel Messi registró 26 goles en 31 encuentros con el Inter Miami en 2026.

registró 26 goles en 31 encuentros con el Inter Miami en 2026. El gol ganador fue marcado el 17 de octubre ante D.C. United.