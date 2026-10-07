Lionel Messi disputó este martes su último partido con la Selección Argentina y, después de una emotiva despedida, ya tendría decidido qué hará con su carrera.

Este martes se vivió uno de los días más importantes de la historia del fútbol argentino. Lionel Messi jugó su último partido con la Selección Argentina después de más de 20 años defendiendo la playera de la Albiceleste y puso punto final a una etapa inolvidable.

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"Sí bueno, la verdad que estoy hablando más que nunca. NO ME QUIERO IR DE ACÁ, no quiero dejar la cancha.



Los quiero, los voy a extrañar y SOY UN AGRADECIDO A DIOS DE SER ARGENTINO".



Así cerro Lionel Messi su emotivo discurso de despedida. 🇦🇷❤️‍🩹 pic.twitter.com/nEMtJwWXoc https://t.co/TbDb246xq8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 7, 2026

La despedida se produjo en el triunfo 3-0 ante Benín, en un encuentro en el que el astro argentino volvió a ser protagonista. Messi participó directamente en los tres goles del equipo, con dos asistencias y un tanto para cerrar una jornada que quedará marcada para siempre entre los aficionados argentinos.

Después del partido, el capitán tuvo un discurso muy emotivo en el que habló sobre su decisión de dejar la Selección. Messi reconoció que le encantaría seguir jugando con Argentina, pero explicó que considera que este es el momento indicado para dar un paso al costado y cerrar su ciclo con la Albiceleste.

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Durante su extensa carrera internacional, Messi ganó dos Copas América, una Copa del Mundo y una Finalissima, además de haber disputado otras finales que terminaron sin el título. Entre ellas estuvieron la del Mundial de Brasil 2014 y la última Copa del Mundo, donde Argentina terminó como subcampeona.

Ahora, una de las grandes preguntas que aparecen después de su despedida es si el final de su carrera con Argentina también significa que Messi está pensando en dejar el fútbol profesional. Sin embargo, su decisión sería diferente y ya tendría definido qué hacer con su futuro inmediato.

Gastón Edul reveló qué hará Messi después de dejar Argentina

Según reveló Gastón Edul, la idea de Lionel Messi es continuar jugando al fútbol por ahora y cumplir el contrato que tiene con Inter Miami, que se extiende hasta 2028.

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De esta manera, la despedida de la Selección Argentina no significaría el final de la carrera del astro argentino. Messi tiene previsto seguir vinculado al fútbol profesional y afrontar los próximos desafíos con el conjunto estadounidense, aunque su ciclo con la Albiceleste ya llegó a su final después de más de dos décadas.

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