Los 3 guardias que se llevaron el foco en la despedida de Messi

No sólo Messi fue el protagonista de la noche, sino que tres guardias de seguridad también tuvieron foco por sus acciones.

Aunque este martes se esperaba que la figura en el homenaje de despedida a Lionel Messi fuera el propio jugador argentino, hubo una serie de eventos que también se llevaron la noche. En especial aquellos que tenían que ver con los guardias de seguridad.

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Y es que fueron tres los encargados de la seguridad del lugar quienes protagonizaron eventos inesperados que fueron inmortalizados en videos y que pasaron desapercibidos para las cámaras que transmitieron todo ello en televisión, pero no para las redes sociales.

Los videos de los guardias de seguridad en la despedida de Messi

El primero sucedió en el momento en el que ingresa Leo al campo, todas las cámaras estaban sobre él, pero detrás de él nadie vio que uno de los elementos de seguridad estaba luchando por no caerse, mientras pasaba una serie de tropiezos en la escena.

Messi saludando y uno atras luchando para no estamparse contra el piso kjj https://t.co/gpmxmB6VwP — ElBuni (@therealbuni) October 7, 2026

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El segundo fue un personal de seguridad que presuntamente había caído o se encontraba desmayado, aún no hay explicación. Y es que mientras “Sole” le dedicaba una canción a Messi, el futbolista parecía desviar su atención al personal que detrás estaba “luchando por su vida”.

SE DESMAYABA MIENTRAS CANTABA LA SOLE KSHAJAJAJA https://t.co/kMnjlDNAKq — Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) October 7, 2026

Y el tercero fue algo muy emotivo y es que se reveló un video en el que un guardia que hacía su labor, pero que no podía voltear al campo por reglas obvias, lloraba por la despedida del “10” argentino, pero algunos asistentes lograron captar las imágenes.

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El pibe de seguridad totalmente quieto pero llorando mientras atrás se está despidiendo Messi, estoy conmovido 🥹 https://t.co/4MOblGyN4R — Scalonados (@Scalonados) October 7, 2026

En síntesis