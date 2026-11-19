Cuando salió GTA V, Cristiano Ronaldo tenía 11 títulos y un Balón de Oro. Trece años después, el astro portugués presume de un palmarés mucho más impresionante.

El estreno de un nuevo Grand Theft Auto no es un acontecimiento más para los amantes de los videojuegos. Tanto los más chicos como aquellos que crecieron disfrutando de sus primeras versiones están más que felices por el lanzamiento de GTA VI, uno de los títulos más esperados de la historia, que finalmente llegó este 19 de noviembre de 2026 y ya está siendo disfrutado por millones de jugadores.

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Tuvieron que pasar 13 años para volver a tener una nueva entrega de la franquicia, ya que el último lanzamiento principal había sido el GTA V, que llegó al mercado el 17 de septiembre de 2013. Y aunque para muchos el tiempo parece haber pasado muy rápido, en el mundo del futbol ocurrieron muchísimas cosas durante todo ese período.

Uno de los grandes protagonistas de estos años fue Cristiano Ronaldo. El astro portugués continuó escribiendo páginas doradas en su carrera, rompió récords, conquistó títulos con diferentes equipos y también sumó importantes reconocimientos individuales que lo consolidaron entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Por eso, el estreno de GTA VI también sirve como una curiosa referencia para comparar cómo cambió el palmarés de CR7. ¿Cuántos títulos tenía cuando salió GTA V y cuántos acumula ahora? El portugués pasó de tener 11 conquistas colectivas y un Balón de Oro a construir una vitrina que actualmente cuenta con 37 títulos y cinco galardones de France Football.

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¿Cuántos títulos tenía Cristiano Ronaldo cuando salió el GTA V?

Grand Theft Auto V salió originalmente el 17 de septiembre de 2013 para Xbox 360 y PlayStation 3. En aquel momento, Cristiano Ronaldo ya era una de las grandes figuras del fútbol mundial y acumulaba 11 títulos colectivos y un Balón de Oro.

El delantero había conseguido una conquista con el Sporting de Portugal y otras 10 durante su primera etapa en el Manchester United. Además, ya había recibido el Balón de Oro en 2008, cuando todavía defendía los colores del conjunto inglés.

Sin embargo, lo mejor de su carrera todavía estaba por llegar. Poco después de aquel lanzamiento comenzó una etapa histórica con el Real Madrid, donde conquistó cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y numerosos trofeos nacionales e internacionales. También levantó títulos con Juventus, Portugal y Al-Nassr.

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Todos los títulos que ganó Cristiano Ronaldo hasta el estreno del GTA VI

A 13 años del lanzamiento de GTA V, Cristiano Ronaldo acumula 37 títulos colectivos en su trayectoria profesional. Su etapa más exitosa fue en el Real Madrid, aunque también consiguió importantes conquistas con Manchester United, Juventus y la Selección de Portugal.

Este es el desglose completo de su palmarés:

Real Madrid (16 títulos)

4 Champions League

3 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

2 Ligas de España

2 Copas del Rey

2 Supercopas de España

Manchester United (10 títulos)

3 Premier League

1 Champions League

1 Mundial de Clubes

2 Copas de la Liga de Inglaterra

1 FA Cup

2 Community Shield

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Juventus (5 títulos)

2 Serie A

2 Supercopas de Italia

1 Coppa Italia

Portugal (3 títulos)

2 UEFA Nations League

1 Eurocopa

Al-Nassr (2 títulos)

1 Campeonato de Clubes Árabes

1 Saudi Pro League

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Sporting CP (1 título)

1 Supercopa de Portugal

Además de sus 37 conquistas colectivas, Cristiano Ronaldo cuenta con cinco Balones de Oro, obtenidos en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

En sintesis

Cristiano Ronaldo acumulaba 11 títulos colectivos cuando salió el videojuego GTA V en 2013 .

acumulaba cuando salió el videojuego en . El estreno de GTA VI este 19 de noviembre encuentra al portugués con 37 trofeos .

este encuentra al portugués con . Cristiano Ronaldo conquistó cinco Balones de Oro y 16 títulos jugando para el Real Madrid.