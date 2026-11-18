Cristiano Ronaldo se encuentra cada vez más distante de los reflectores del viejo continente y, por ende, de la órbita de los grandes premios individuales. El hecho de transitar el crepúsculo de su trayectoria a los 41 años, sumado a su reciente retiro de la Selección de Portugal, derivó en que quedara fuera de consideración para el Balón de Oro 2026.
Dentro de la lista de 30 nominados al prestigioso galardón otorgado por France Football, únicamente Sadio Mané del Al-Nassr y Julián Quiñones del Al-Qadsiah lograron colarse como representantes de la Saudi Pro League. La única mención que recibió el astro portugués en dicha ceremonia correspondió al BOAT, distinción al mejor ganador del Balón de Oro de todos los tiempos, un reconocimiento de carácter más simbólico que competitivo.
Aun así, el ‘Comandante’ ha vuelto a ser tomado en cuenta en la que perfila para ser su última campaña como futbolista profesional. Durante el anuncio oficial de los Globe Soccer Awards 2026, Cristiano Ronaldo apareció dentro de los nominados en la categoría a Mejor Jugador del Medio Oriente, terna ampliada que contempla a 10 figuras que militan en el oeste del continente asiático.
Cristiano competirá contra Quiñones
Entre los aspirantes al trofeo, el ariete lusitano no solo se medirá ante compañeros de vestidor en el Al-Nassr como João Félix y Sadio Mané, sino también frente a un referente del balompié mexicano. Julián Quiñones, respaldado por sus destacadas actuaciones tanto con el Al-Qadsiah como con la Selección Mexicana, figura con pleno derecho dentro del listado de finalistas.
The nominees for Best Middle East Player at the 2026 BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards are:— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 18, 2026
Musab Al-Juwayr
Yassine Bounou
João Félix
Sadio Mané
Édouard Mendy
Rúben Neves
Julián Quiñones
Soufiane Rahimi
Cristiano Ronaldo
Ivan Toney
Congratulations to all the nominees.… pic.twitter.com/0Rwx3oc89f
En el caso particular de Quiñones, se consagró campeón de goleo de la Saudi Pro League 2025-26 tras firmar una espectacular cuota de 33 anotaciones en 31 compromisos disputados, superando en la tabla de artilleros a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo e Ivan Toney, credenciales que lo posicionan como uno de los máximos favoritos para alzarse con el galardón.
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Los nominados a Mejor Jugador del Medio Oriente
La lista completa de futbolistas nominados al premio como Mejor Jugador del Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2026 quedó conformada de la siguiente manera:
- Musab Al-Juwayr
- Yassine Bounou
- João Félix
- Sadio Mané
- Édouard Mendy
- Rúben Neves
- Julián Quiñones
- Soufiane Rahimi
- Cristiano Ronaldo
- Ivan Toney
En síntesis
- Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones están nominados a Mejor Jugador del Medio Oriente 2026.
- Julián Quiñones anotó 33 goles en 31 partidos de la Saudi Pro League 2025-26.
- Cristiano Ronaldo, de 41 años, recibió el premio simbólico BOAT del Balón de Oro.