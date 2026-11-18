Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones competirán frente a frente para llevarse una de las categorías de los Globe Soccer Awards 2026 luego de su desempeño en medio oriente.

Cristiano Ronaldo se encuentra cada vez más distante de los reflectores del viejo continente y, por ende, de la órbita de los grandes premios individuales. El hecho de transitar el crepúsculo de su trayectoria a los 41 años, sumado a su reciente retiro de la Selección de Portugal, derivó en que quedara fuera de consideración para el Balón de Oro 2026.

Publicidad

Dentro de la lista de 30 nominados al prestigioso galardón otorgado por France Football, únicamente Sadio Mané del Al-Nassr y Julián Quiñones del Al-Qadsiah lograron colarse como representantes de la Saudi Pro League. La única mención que recibió el astro portugués en dicha ceremonia correspondió al BOAT, distinción al mejor ganador del Balón de Oro de todos los tiempos, un reconocimiento de carácter más simbólico que competitivo.

Aun así, el ‘Comandante’ ha vuelto a ser tomado en cuenta en la que perfila para ser su última campaña como futbolista profesional. Durante el anuncio oficial de los Globe Soccer Awards 2026, Cristiano Ronaldo apareció dentro de los nominados en la categoría a Mejor Jugador del Medio Oriente, terna ampliada que contempla a 10 figuras que militan en el oeste del continente asiático.

Cristiano competirá contra Quiñones

Entre los aspirantes al trofeo, el ariete lusitano no solo se medirá ante compañeros de vestidor en el Al-Nassr como João Félix y Sadio Mané, sino también frente a un referente del balompié mexicano. Julián Quiñones, respaldado por sus destacadas actuaciones tanto con el Al-Qadsiah como con la Selección Mexicana, figura con pleno derecho dentro del listado de finalistas.

Publicidad

The nominees for Best Middle East Player at the 2026 BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards are:



Musab Al-Juwayr

Yassine Bounou

João Félix

Sadio Mané

Édouard Mendy

Rúben Neves

Julián Quiñones

Soufiane Rahimi

Cristiano Ronaldo

Ivan Toney



Congratulations to all the nominees.… pic.twitter.com/0Rwx3oc89f — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 18, 2026

En el caso particular de Quiñones, se consagró campeón de goleo de la Saudi Pro League 2025-26 tras firmar una espectacular cuota de 33 anotaciones en 31 compromisos disputados, superando en la tabla de artilleros a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo e Ivan Toney, credenciales que lo posicionan como uno de los máximos favoritos para alzarse con el galardón.

Los nominados a Mejor Jugador del Medio Oriente

La lista completa de futbolistas nominados al premio como Mejor Jugador del Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Publicidad

Musab Al-Juwayr

Yassine Bounou

João Félix

Sadio Mané

Édouard Mendy

Rúben Neves

Julián Quiñones

Soufiane Rahimi

Cristiano Ronaldo

Ivan Toney

En síntesis