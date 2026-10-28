Por qué no juega Dominik Szoboszlai el Liverpool vs Chelsea

El duelo de esta noche por le EFL Cup no contará con Dominik Szoboszlai por parte del Liverpool y te contamos la razón.

De nueva cuenta se viene uno de los partidos más esperados en la EFL Cup, donde la rivalidad entre Liverpool y Chelsea nos ha dejado muy buenas finales. Sin embargo, en esta ocasión Andoni Iraola no podrá contra con el húngaro Dominik Szoboszlai en su alineación para disputar esta cuarta ronda de la competencia.

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¿Por qué Dominik Szoboszlai no juega hoy?

Esta es una baja que puedo haberse evitado en esta ocasión y es que el futbolista recayó de una lesión por apresurar los procesos y es por ello que no será contemplado para el encuentro del día de hoy. Iraola tendrá que modificar sus piezas para que la baja que ya ha tenido de Szoboszlai no termine por afectar en este duelo.

Hay que recordar que el pasado 6 de octubre sufrió una distensión muscular en los isquiotibiales, esto después de que hubiera reportado con su selección y ya llegó al conjunto con molestias físicas. Es por ello que se perdió los próximos encuentros, pero de cierta manera aún sin sanar del todo fue requerido y recayó en su lesión.

Fue el 17 de octubre, cuando ante el Brentford se tomó la decisión de que volviera al terreno de juego y apenas en el minuto 32 tuvo que abandonar el campo porque en la misma zona sintió una molestia que ya le impidió continuar y ahora se mantiene en recuperación para evitar que de nueva cuenta se resienta de la lesión.

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En síntesis