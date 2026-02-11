¿Por qué no juegan João Félix y Sadio Mané en FK Arkadag vs. Al-Nassr por los octavos de final de la AFC Cup?

Al-Nassr visita al FK Arkadag este martes desde las 7:45 hs de la CDMX por la ida de los octavos de final de la AFC Cup, en un duelo que marcará el primer paso de la serie. El conjunto saudí buscará llevarse un resultado positivo fuera de casa para definir la clasificación en su estadio.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la sorpresa en la previa pasó por los nombres que no estarán disponibles. En un partido de esta magnitud, João Félix y Sadio Mané no forman parte de la convocatoria, lo que generó interrogantes entre los aficionados del equipo.

El motivo detrás de sus ausencias

La decisión no se debe a lesiones. El entrenador optó por resguardar físicamente a ambos futbolistas, priorizando la planificación del calendario. Para este compromiso como visitante, el DT apostó por un once con mayoría de jugadores árabes, guardando a sus máximas figuras.

La intención es clara: tener a Félix y Mané en plenitud para el partido de vuelta, cuando la serie se defina en Arabia Saudita. Al igual que Cristiano Ronaldo, las otras figuras del equipo árabe no fueron convocados para este encuentro de visitante.

Publicidad

Publicidad

Alineación Al-Nassr (@AlNassrFC_EN)

Además, Al-Nassr se encuentra peleando puestos importantes en la liga local y el cuerpo técnico quiere administrar cargas para mantener a sus estrellas al 100% en el tramo decisivo de la temporada ya que pelean con el Al-Hilan por el primer lugar de la Saudi Pro League.

ver también ¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en FK Arkadag vs. Al-Nassr por los octavos de final de la AFC Cup?

En síntesis

Al-Nassr enfrenta al FK Arkadag este martes a las 7:45 hs (CDMX) en AFC Cup.

enfrenta al FK Arkadag este martes a las (CDMX) en AFC Cup. João Félix y Sadio Mané quedaron fuera de la convocatoria por descanso físico programado.

y quedaron fuera de la convocatoria por descanso físico programado. El entrenador priorizó una alineación con mayoría de jugadores árabes para el partido de ida.

Publicidad