¿Por qué no juegan Pedri y Joao Cancelo en Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2026-27?

Desde las 10:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México, Barcelona recibe a Getafe en el Camp Nou por la octava jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto blaugrana buscará mantener el gran nivel que mostró en este inicio de temporada y seguir por el mismo camino en el fútbol español.
El equipo de Hansi Flick es líder e invicto del torneo, con siete victorias en siete partidos, y dejó en claro que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el bicampeonato. Los blaugranas quieren sumar un nuevo triunfo ante su gente para mantenerse en lo más alto de la clasificación.
Getafe, por su parte, sumó apenas ocho puntos de los 21 que disputó y necesita una victoria para recuperar terreno en el campeonato. El equipo visitante intentará dar la sorpresa en el Camp Nou y sumar tres puntos importantes para alejarse de la zona baja de la tabla.
En la previa del encuentro, Hansi Flick confirmó los 11 titulares del Barcelona y sorprendió con la ausencia de dos habituales titulares: Pedri y Joao Cancelo. Ambos comenzarán el partido en el banquillo de suplentes y esperarán su oportunidad para ingresar durante la segunda mitad.
El 11 titular del Barcelona vs. Getafe
- Joan García
- Jules Koundé
- Eric García
- Gerard Martín
- Xavi Espart
- Gavi
- Dani Olmo
- Rodrigo
- Lamine Yamal
- Gabriel Jesus
- Gordon
En sintesis
- Hansi Flick dejó en el banquillo a Pedri y Joao Cancelo ante Getafe.
- Barcelona recibe a Getafe este sábado a las 10:30 horas de CDMX.
- El conjunto blaugrana lidera LaLiga invicto con siete victorias en siete partidos.