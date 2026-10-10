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¿Por qué no juegan Pedri y Joao Cancelo en Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2026-27?

Hansi Flick confirmó el equipo para jugar ante Getafe en el que no se encuentran ni el español ni tampoco el portugués.

Pedri y Cancelo serán suplentes en Barcelona.
© Getty ImagesPedri y Cancelo serán suplentes en Barcelona.

Desde las 10:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México, Barcelona recibe a Getafe en el Camp Nou por la octava jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto blaugrana buscará mantener el gran nivel que mostró en este inicio de temporada y seguir por el mismo camino en el fútbol español.

El equipo de Hansi Flick es líder e invicto del torneo, con siete victorias en siete partidos, y dejó en claro que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el bicampeonato. Los blaugranas quieren sumar un nuevo triunfo ante su gente para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

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Getafe, por su parte, sumó apenas ocho puntos de los 21 que disputó y necesita una victoria para recuperar terreno en el campeonato. El equipo visitante intentará dar la sorpresa en el Camp Nou y sumar tres puntos importantes para alejarse de la zona baja de la tabla.

En la previa del encuentro, Hansi Flick confirmó los 11 titulares del Barcelona y sorprendió con la ausencia de dos habituales titulares: Pedri y Joao Cancelo. Ambos comenzarán el partido en el banquillo de suplentes y esperarán su oportunidad para ingresar durante la segunda mitad.

El 11 titular del Barcelona vs. Getafe

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Gerard Martín
  • Xavi Espart
  • Gavi
  • Dani Olmo
  • Rodrigo
  • Lamine Yamal
  • Gabriel Jesus
  • Gordon
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En sintesis

  • Hansi Flick dejó en el banquillo a Pedri y Joao Cancelo ante Getafe.
  • Barcelona recibe a Getafe este sábado a las 10:30 horas de CDMX.
  • El conjunto blaugrana lidera LaLiga invicto con siete victorias en siete partidos.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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