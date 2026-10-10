¿Por qué no juegan Pedri y Joao Cancelo en Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2026-27?

Hansi Flick confirmó el equipo para jugar ante Getafe en el que no se encuentran ni el español ni tampoco el portugués.

Desde las 10:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México, Barcelona recibe a Getafe en el Camp Nou por la octava jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto blaugrana buscará mantener el gran nivel que mostró en este inicio de temporada y seguir por el mismo camino en el fútbol español.

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El equipo de Hansi Flick es líder e invicto del torneo, con siete victorias en siete partidos, y dejó en claro que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el bicampeonato. Los blaugranas quieren sumar un nuevo triunfo ante su gente para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Getafe, por su parte, sumó apenas ocho puntos de los 21 que disputó y necesita una victoria para recuperar terreno en el campeonato. El equipo visitante intentará dar la sorpresa en el Camp Nou y sumar tres puntos importantes para alejarse de la zona baja de la tabla.

En la previa del encuentro, Hansi Flick confirmó los 11 titulares del Barcelona y sorprendió con la ausencia de dos habituales titulares: Pedri y Joao Cancelo. Ambos comenzarán el partido en el banquillo de suplentes y esperarán su oportunidad para ingresar durante la segunda mitad.

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El 11 titular del Barcelona vs. Getafe

Joan García

Jules Koundé

Eric García

Gerard Martín

Xavi Espart

Gavi

Dani Olmo

Rodrigo

Lamine Yamal

Gabriel Jesus

Gordon

En sintesis