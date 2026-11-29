Deportivo La Coruña y Barcelona se enfrentan este domingo por LaLiga. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Deportivo La Coruña y Barcelona se enfrentan este domingo 29 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga. El encuentro entre estos dos equipos se lleva a cabo en Riazor y comienza a partir de las 09:15hs (Ciudad de México).

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Este partido marca el regreso de un cruce histórico en la Primera División de España tras más de ocho años sin enfrentarse en la máxima categoría. El equipo dirigido por Hansi Flick llega como líder en solitario del campeonato y busca mantener su racha ganadora para sostener la ventaja en lo más alto de la tabla.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Deportivo La Coruña y Barcelona de este domingo 29 de noviembre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports. A continuación, la información de cómo seguir el juego también en otros países.

México : Sky Sports

: Sky Sports Centroamérica : Sky Sports y ViX

: Sky Sports y ViX Sudamérica : DIRECTV Sports (DSports) y DGO

: DIRECTV Sports (DSports) y DGO Estados Unidos : ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y Fubo

: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y Fubo España: DAZN, DAZN LaLiga y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Deportivo La Coruña se ubica 12° con 15 puntos y está 3 unidades por encima del Getafe, equipo que marca la zona de descenso en LaLiga. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo busca hacerse fuerte en Riazor luego de caer en sus últimas dos salidas frente a Atlético de Madrid y Alavés.

Por su parte, Barcelona lidera la tabla con 36 puntos, sacándole dos unidades de ventaja al Atlético de Madrid y tres al Real Madrid. El equipo azulgrana atraviesa un gran momento ofensivo con 51 goles anotados en 13 jornadas y encadena tres victorias consecutivas en liga tras superar a Villarreal, Atlético de Madrid y Alavés.

En síntesis

Deportivo La Coruña y Barcelona juegan el domingo 29 de noviembre a las 09:15hs (CDMX).

juegan el domingo 29 de noviembre a las 09:15hs (CDMX). Sky Sports transmite el partido en México y DSports en Sudamérica .

transmite el partido en y en . Barcelona lidera LaLiga con 36 puntos y Deportivo La Coruña marcha 12°.