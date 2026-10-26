¿Por qué se pospuso el encuentro del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo contra Al-Wasl?

En plena carrera rumbo a los 1000 goles, Cristiano Ronaldo se quedará sin actividad este lunes tras posponerse el choque entre Al-Nassr y Al-Wasl.

Este lunes 26 de octubre se aguardaba la reaparición de Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego. El astro lusitano tenía agendado el compromiso entre el Al-Nassr y el Al-Wasl con motivo de la Jornada 3 de la AFC Champions League Elite en la cancha del Al-Awwal Park; sin embargo, las acciones no se llevarán a cabo según lo presupuestado.

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La Confederación de Futbol de Asia (AFC) oficializó a través de un comunicado emitido el pasado domingo 25 de octubre que el compromiso entre la escuadra saudí y el conjunto emiratí no se disputaría en la fecha estipulada. En su lugar, el choque continental será reprogramado para una ventana posterior en el calendario.

La determinación del organismo continental generó desconcierto en la afición debido a dos aspectos específicos. En primer término, la confederación evitó profundizar en los motivos concretos que derivaron en la postergación del partido; al mismo tiempo, el organismo tampoco definió la nueva sede temporal ni el horario en el cual se desahogará el cotejo.

El comunicado institucional de la confederación expresó lo siguiente: “El partido de la fase de liga (Zona Oeste) de la Liga de Campeones Élite de la AFC 2026/2027™ entre el Al Nassr Club de Arabia Saudita y el Al Wasl FC de los Emiratos Árabes Unidos, programado originalmente para disputarse el lunes 26 de octubre de 2026 en el Estadio de la Universidad Rey Saúd en Riad, Arabia Saudita, ha sido reprogramado para una fecha posterior. La nueva fecha y el horario del partido se confirmarán y comunicarán en su debido momento“.

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Cristiano venía de jugar los 90 minutos en la victoria 1-3 contra Al-Faisaly.

Pese a que el organismo mantuvo reserva sobre la causa, la negativa del Al-Wasl a viajar a territorio de Riad para encarar el compromiso detonó el problema, al no presentarse delegación alguna en suelo saudí. La directiva del Al-Nassr sostuvo haber cubierto con anticipación todos los requerimientos logísticos para hospedar a la escuadra visitante, pero ante la renuencia de los emiratíes, la AFC optó por reprogramar el cotejo en lugar de otorgar el triunfo por default a los locales.

La respuesta de Arabia Saudita

Tras consumarse la suspensión, la Federación de Futbol de Arabia Saudita envió un escrito formal a la cúpula de la AFC para desestimar cualquier versión de riesgo o falta de garantías por parte del Al-Wasl. En el informe, las autoridades del balompié árabe aseguraron haber brindado todas las facilidades y expresaron su respaldo absoluto a la postura del Al-Nassr.

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En uno de sus fragmentos medulares, la postura federativa sentenció: “La Federación de Fútbol de Arabia Saudita, en coordinación con el Al-Nassr FC y las autoridades pertinentes, ha trabajado para completar todos los procedimientos y arreglos necesarios para recibir a la delegación del Al-Wasl FC, incluida la emisión de permisos de vuelo, la provisión de todos los requisitos organizativos y logísticos, y la notificación a la AFC mediante correspondencia oficial.

“También se coordinó con la Asociación de Futbol de los EAU y el Al-Wasl FC, informándoles sobre la finalización de todos los preparativos y la plena disposición para recibir a la delegación“, añadió el organismo en su descargo.

بيان صحفي. pic.twitter.com/A8FZZi8Pbc — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 25, 2026

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Este pronunciamiento sienta un precedente de tensión entre los intereses del futbol local saudí y la directiva de la confederación asiática. Mientras la directiva del Al-Nassr analiza apelar para reclamar la victoria en la mesa por incomparecencia del rival, Cristiano Ronaldo y la plantilla de Riad enfocarán baterías en el certamen local, donde recibirán al Al-Kholood dentro de la Saudi Pro League este jueves 29 de octubre.

En síntesis