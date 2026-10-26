¿Por qué Cristiano Ronaldo no está nominado al Balón de Oro 2026?

El portugués no figura entre los 30 candidatos al premio de France Football tras una temporada en Arabia Saudita y un Mundial en el que Portugal quedó eliminado en octavos de final.

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes ausentes del Balón de Oro 2026. El delantero portugués no aparece entre los 30 nominados al premio que entrega France Football, una situación que se repite por cuarto año consecutivo. A pesar de que continúa siendo una de las grandes figuras del futbol mundial, su rendimiento durante la temporada 2025-2026 no fue suficiente para meterse en la pelea por uno de los reconocimientos individuales más importantes.

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En Arabia Saudita, CR7 compitió con el Al-Nassr y mantuvo su capacidad goleadora, pero sus números no le alcanzaron para sobresalir por encima de otros candidatos. El portugués terminó la Saudi Pro League con 28 goles, una cifra importante, aunque quedó por detrás del mexicano Julián Quiñones, quien convirtió 33 tantos y se quedó con el primer puesto de la tabla de goleadores.

A esto se sumó su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal. Si bien el delantero consiguió marcar tres goles, el combinado portugués quedó eliminado en los octavos de final frente a España. La actuación colectiva estuvo lejos de las expectativas y Cristiano tampoco consiguió llevar a su equipo a las instancias decisivas del torneo.

El próximo objetivo de Cristiano Ronaldo: llegar a los 1.000 goles

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa enfocado en ampliar sus registros históricos y alcanzar una cifra que pocos futbolistas podrían imaginar: los 1.000 goles como profesional. El delantero lleva años persiguiendo esa marca y mantiene la ambición de seguir compitiendo al máximo nivel, tanto con su club como con la selección portuguesa.

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Aunque quedarse fuera de los nominados al Balón de Oro representa un golpe a nivel individual, el portugués tiene objetivos importantes por delante. Llegar a los 1.000 goles sería algo histórico para él, a pesar de que ya es el máximo goleador de todos los tiemplos.

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