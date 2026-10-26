¿Por qué se retrasó la gala del Balón de Oro 2026?

La gala del Balón de Oro 2026 sufrió un retraso de 30 minutos debido a problemas de tráfico en Londres. La información fue compartida por el periodista Rubén Cañizares, de ABC España, quien señaló que el ganador del premio no se conocería hasta, como mínimo, las 23:20 horas de España.
La expectativa por conocer al nuevo ganador del galardón de France Football creció todavía más por las informaciones que comenzaron a circular durante las horas previas a la entrega. Entre los nombres que concentran la atención aparecen Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, los tres grandes protagonistas de una edición que promete generar debate entre los aficionados.
Harry Kane sería el ganador y Lionel Messi terminaría quinto
En medio de la expectativa, una supuesta lista filtrada comenzó a circular con Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026 y Lionel Messi en la quinta posición. Sin embargo, estos datos deben tomarse con cautela, ya que no representan una clasificación oficial confirmada.
De hecho, la propia web del Balón de Oro publicó por error artículos que presentaban a Kane, Yamal y Mbappé como ganadores, para después retirarlos. Por ese motivo, la aparición de esos contenidos no permite confirmar quién se quedará finalmente con el premio.
Mientras tanto, los fanáticos esperan el anuncio oficial para conocer quién sucederá a Ousmane Dembélé y se quedará con uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol.
En sintesis
- La gala del Balón de Oro 2026 se retrasó 30 minutos por tráfico en Londres.
- Harry Kane encabezó una supuesta lista filtrada como presunto ganador del premio.
- Lionel Messi figuró en la quinta posición dentro de la supuesta lista filtrada.