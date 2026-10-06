¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY martes 6 de octubre por la Fecha FIFA?

Este martes 6 de octubre finaliza la Fecha FIFA de septiembre-octubre, con una jornada cargada de grandes partidos para que las selecciones continúen encontrando su mejor versión y los entrenadores puedan seguir probando variantes de cara a los próximos desafíos. La agenda tendrá encuentros amistosos y partidos correspondientes a la UEFA Nations League.
Sin embargo, no falta tanto para la próxima ventana de partidos, ya que durante el mes de noviembre los seleccionados volverán a tener la oportunidad de disputar nuevos encuentros internacionales y continuar con su preparación.
Este martes habrá varios encuentros, tanto amistosos como de la UEFA Nations League, aunque algunos destacan mucho más que el resto por la importancia de sus protagonistas y lo que está en juego. Argentina, México, Uruguay, España e Inglaterra aparecen entre las selecciones que tendrán los reflectores encima.
Para muchos, el partido más importante será el de la despedida de Lionel Messi. El argentino disputará su último partido con la Selección Argentina ante Benín en el Estadio Monumental de River, en una jornada que marcará el cierre de su histórica etapa con la Albiceleste.
Amistosos internacionales de HOY martes 6 de octubre
- India vs. Uruguay – 08:00 horas
- Rusia vs. Nigeria – 10:00 horas
- Jordania vs. Venezuela – 11:00 horas
- Argelia vs. Níger – 13:30 horas
- Argentina vs. Benín – 17:00 horas
- Colombia vs. Perú – 17:45 horas
- Estados Unidos vs. Canadá – 18:00 horas
- México vs. Chile – 20:30 horas
Los horarios están expresados en tiempo del Centro de México.
“Messi es el Dios del futbol”: futbolista de Benín elogia a la leyenda previo a su despedida con Argentina
Partidos de la UEFA Nations League
- Kazajistán vs. Islas Feroe – 08:00 horas
- Inglaterra vs. República Checa – 12:45 horas
- Croacia vs. España – 12:45 horas
- Suiza vs. Macedonia del Norte – 12:45 horas
- Escocia vs. Eslovenia – 12:45 horas
- Moldavia vs. Eslovaquia – 12:45 horas
- Albania vs. San Marino – 12:45 horas
- Estonia vs. Islandia – 12:45 horas
- Bielorrusia vs. Finlandia – 12:45 horas
- Luxemburgo vs. Bulgaria – 12:45 horas
En sintesis
- Lionel Messi jugará hoy su partido de despedida con Argentina ante Benín.
- La Fecha FIFA concluye este martes 6 de octubre con amistosos y Nations League.
- México enfrentará a Chile a las 20:30 horas del Centro de México.