Santos Laguna, en plena reconstrucción deportiva e institucional, ha recibido una gran noticia en los últimos días: será sede del próximo Mundial Femenil 2031. La institución contará con el privilegio de ser uno de los escenarios de la Copa del Mundo de mujeres que llegará a nuestro país. Esto implicará también una inyección económica.

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De cara a esa cita intercontinental que tendrá a México como uno de los anfitriones, FIFA demandó una serie de remodelaciones en el TSM. Luego de confirmar a Santos Laguna que recibirá parte del torneo mundialista, la Casa Madre del futbol advirtió al club. Con anticipación, tendrán que echar mano a varias instalaciones.

El Bid Evaluation Task Force, comité de la FIFA que revisa las candidaturas para los certámenes de la entidad, elevó un reporte minucioso a atender. Emisarios de este grupo de trabajo se hicieron presentes en el Territorio Santos Modelo y dejaron por escrito sus impresiones. Si bien lo aprobaron como sede, exigieron reformas urgentes.

Santos se prepara para una cita histórica [Foto: Getty]

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José Juan Vázquez, reconocido periodista de la Comarca Lagunera, reportó que el ítem principal que anotaron es la carencia de un “proyecto significativo de renovación”. FIFA necesita que el conjunto verdiblanco le ofrezca a mediano plazo avales de que se realizarán las modificaciones necesarias para albergar un evento de esta magnitud.

Por otra parte, el estudio realizado por el organismo pertinente cuestionó las dimensiones del campo de juego y la accesibilidad en las tribunas. Serán factores que la directiva de Santos Laguna tendrá que contemplar para realizar trabajos en estos aspectos. Lo mismo le demandarán a las demás sedes de este Mundial Femenil 2031.

En este sentido, hay otros dos aspectos que habrían surgido en el informe elevado por la subárea de la FIFA. La necesidad de medidas de sostenibilidad, un punto clave dentro de la normativa del ente, y la expansión de las áreas de estacionamiento. Habrá miles de personas circulando durante el torneo y se requerirá más espacio del que hay.

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Más allá de estas indicaciones, el Task Force dio el OK a la FIFA para que Santos Laguna reciba el evento deportivo pues cumple con los requisitos indispensables. Ahora, debe acatar las nuevas órdenes oficiales. Será un momento histórico pues no tenían aquí un evento FIFA desde el Mundial Sub-17 2011. Todo se pondrá en marcha en breve dentro del cuadro guerrero.