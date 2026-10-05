“Messi es el Dios del futbol”: futbolista de Benín elogia a la leyenda previo a su despedida con Argentina

De cara a su despedida de la Selección Argentina, la delegación de Benín fue claro con respecto a lo que piensa de Lionel Messi.

El mundo del deporte se alista para presenciar uno de los momentos más trascendentales en la historia del futbol internacional. Este martes, Lionel Messi pondrá fin a su brillante etapa vistiendo la camiseta de la Selección Argentina tras más de dos décadas de trayectoria, escenificando su último compromiso en un encuentro de exhibición ante su afición.

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La Asociación del Futbol Argentino (AFA) concretó el acuerdo con el seleccionado de Benín para fungir como el rival en este evento de alcance global. Más allá de los inconvenientes logísticos reportados en la antesala del compromiso, los integrantes del conjunto africano manifestaron su entusiasmo por formar parte de la histórica jornada en suelo sudamericano.

Instalado en Buenos Aires junto a la delegación de Benín, el defensa central Tijani Mohamed fue cuestionado sobre la encomienda táctica para frenar al astro rosarino: “No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar este partido. Le voy a mirar así: ‘Messi, eres el Dios‘”, declaró para los micrófonos del canal C5N.

Al ser interrogado sobre si siguió las acciones de la Albiceleste durante el Mundial 2026 y su respaldo en la gran final frente a España, el zaguero reafirmó su admiración por el diez: “Sí, he visto los partidos. Y como eso… un partido que fue con Messi. Y para mí es el mejor del mundo, como le estoy diciendo. Pero España era un equipo muy duro para jugar, pero a mí me hubiese gustado que ganase Argentina porque me gusta mucho Messi“.

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“MESSI ES EL DIOS DEL FÚTBOL. NO HAY QUE MARCAR A MESSI, VAMOS A DISFRUTAR ESTE PARTIDO. NO HAY NINGÚN PLAN. ES EL DIOS”. Jugador y médico de Benín. 😅🇦🇷🇧🇯 https://t.co/1bsJa4KKOx — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 5, 2026

¿Cuándo es la despedida de Messi?

El homenaje de despedida para Lionel Messi con el combinado argentino se llevará a cabo este martes 6 de octubre, en un cotejo pactado para dar inicio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). El seleccionado de Benín será el sinodal sobre el terreno de juego para culminar la agenda de la Fecha FIFA.

El escenario designado para la velada será la cancha del Estadio Monumental de River Plate en la capital argentina. Con un aforo oficial de 85,018 espectadores, el recinto más grande de Sudamérica brindará el marco idóneo para dar el último adiós a una de las figuras más emblemáticas en los anales del futbol mundial.

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En síntesis