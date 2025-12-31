Hoy es el último día del año 2025 y la actividad no para dentro del futbol mundial. Una de las competencias que recientemente nos tiene con la emoción de la pelota es precisamente la Copa Africana de Naciones, que aunque no se han podido transmitir todos los partidos en México, sí dejan muy buenas sensaciones de todo lo que ocurre en ellos.

Partidos de hoy 31 de diciembre

Para este 31 de diciembre del 2025, tenemos cuatro partidos de esta competencia; un par corresponde a los enfrentamientos del Grupo E; que son Guinea Ecuatorial vs Argelia, este duelo se juega a las 10:00 horas del centro de México y será transmitido por Fox One; mientras que el Sudán vs Burkina Faso que es a la misma hora no tendrá transmisión.

De los duelos del Grupo F está el Gabón vs Costa de Marfil a las 13:00 horas del centro de México, que será transmitido por Fox One y Claro Sports a través de YouTube. Por su parte, el enfrentamiento que también es en ese mismo horario entre Mozambique y Camerún no tendrá transmisión alguna en nuestro país, por lo que sólo se puede seguir el marcador.

Otros dos encuentros que se podrán visualizar en México son los de la Saudí Pro League: el primero de ellos es el Neom SC vs Al Ittihad a las 9:25 de la mañana, este enfrentamiento se podrá seguir a través de la Fox ONE. El segundo partido es el Al Kholood vs Al Hilal, este se llevará a cabo a las 11:30 horas y también va por Fox One.

Para este último día del año se culmina con estos encuentros, pero el día de mañana 1 de enero del 2026 comenzamos el año nuevo con los partidos pendientes de la Jornada 19 de la Premier League, por lo que se termina y empieza este ciclo con encuentros de futbol, para que no se pierda la costumbre del balompié.

