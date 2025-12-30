Este miércoles arrancó la Jornada 19 de la Premier League donde el Arsenal venció al Aston Villa, que peleaba por el liderato, por un marcador de 4-1. Esto hizo que la escuadra mantuviera el primer lugar en la competencia, mientras que los perdedores se quedaron en la posición número 3 de la tabla general en Inglaterra. Los anotadores fueron: Gabriel Magalhaes, Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesus; y por el rival Ollie Watkins.

Cabe mencionar que los duelos que se disputaron el día de hoy fueron el Burnley vs Newcastle, donde vencieron los visitantes con un 1-3; Chelsea vs Bournemouth con un empate y resultado de 2-2; el Nottingham Forest vs Everton dejando un 0-2 a favor de los visitantes; West Ham vs Brighton manteniendo un empate de 2-2; y el Manchester United vs Wolves con otra igualada de 1-1.

Los partidos del 1 de enero del 2026

Para el día jueves 1 de enero, tendremos la continuación de la jornada con los equipos que faltaron, es decir, el Crystal Palace vs Fulham, donde jugará Raúl Jiménez a las 11:30 horas del centro de México; el Liverpool vs Leeds a la misma hora; el Sunderland AFC vs Manchester City a las 14:00 horas y el Brentford vs Tottenham a esta misma hora.

Tabla de posiciones de la Premier League

Con estos resultados que hasta ahora se han dado la pelea por estar en la punta de la tabla general en Inglaterra está cada vez más reñida y es que ahora el equipo de Pep Guardiola tiene que hacer lo propio ante los “mexicanos” para poder mantenerse fuerte en esa zona y poner a temblar al Aston Villa y al Arsenal que en cualquier momento pueden caer.

