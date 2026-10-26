El Balón de Oro es uno de los premios individuales más prestigiosos del futbol mundial, pero su elección no depende de una sola persona. Conoce quiénes votan, cuáles son los criterios que se tienen en cuenta y cómo se define al ganador de cada edición.

Este lunes 26 de octubre se lleva a cabo una nueva edición del Balón de Oro 2026, esta vez en Londres, para conocer al ganador de uno de los premios individuales más importantes de la historia del futbol. Las nuevas generaciones buscan quedarse con un galardón que durante años tuvo como grandes protagonistas a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos leyendas que marcaron una época.

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En esta ocasión, el portugués no aparece entre los nominados, mientras que Messi vuelve a estar en el centro del debate tras disputar un Mundial increíble a los 39 años. Para muchos aficionados, el argentino merecía quedarse con el premio, lo que habría significado su noveno Balón de Oro. Sin embargo, la competencia tiene tres grandes candidatos: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, quienes buscarán quedarse con el reconocimiento.

¿Quién y cómo se elige al ganador del Balón de Oro?

El premio es entregado por la revista France Football, en colaboración con la UEFA, y el ganador se define mediante una votación de periodistas deportivos especializados. En la categoría masculina participan 100 periodistas, cada uno en representación de uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. En la categoría femenina, por su parte, votan 50 periodistas de los 50 primeros países de esa clasificación.

Antes de la votación, las redacciones de France Football y L’Équipe, junto con embajadores y representantes de la UEFA, elaboran una lista de 30 candidatos para el premio masculino. Cada periodista selecciona a sus diez futbolistas favoritos y los ordena según su preferencia. El primero recibe 15 puntos, el segundo 12, el tercero 10 y, a partir de allí, el puntaje disminuye hasta llegar a un punto para el décimo elegido.

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Una vez que todos los votos fueron contabilizados, el futbolista que acumula la mayor cantidad de puntos se convierte en el ganador del Balón de Oro. Si dos jugadores terminan igualados, el desempate se define por la cantidad de votos recibidos para el primer puesto. Si la igualdad continúa, se cuentan los votos para el segundo lugar y así sucesivamente hasta establecer una diferencia.

Para elegir al ganador, el jurado debe considerar tres criterios principales. El primero es el rendimiento individual, el segundo son los logros colectivos obtenidos con el club y la selección durante la temporada y el tercero es la clase y el juego limpio.

En sintesis

El Balón de Oro 2026 se celebra este lunes 26 de octubre en Londres.

se celebra este lunes 26 de octubre en Londres. Lionel Messi está nominado junto a candidatos como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane.

junto a candidatos como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane. Cien periodistas especializados eligen al ganador masculino otorgando entre uno y 15 puntos.