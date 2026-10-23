Rayo Vallecano vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Ninguno de los dos llega con el gol afilado: Rayo y Elche acumulan empates en sus últimas presentaciones y necesitan cortar esa racha para no quedar más rezagados en la tabla.
Se mueven en la misma zona incómoda de LaLiga, lejos de los puestos de arriba pero también del descenso directo, así que los tres puntos pesan para tomar distancia de ese fondo.
La actualidad de ambos equipos
El Rayo Vallecano llega con 9 puntos en ocho fechas y el 14° puesto. Empató 1-1 de visitante ante Getafe en su presentación más reciente, repitiendo el mismo resultado que había sacado frente a Osasuna, aunque antes de esa racha se había impuesto 2-1 como local ante el Espanyol.
El Elche, en el puesto 18 con 7 unidades en nueve partidos, tampoco convierte hace rato: viene de un 0-0 como visitante frente a Villarreal y de otro 0-0 en su cancha contra Celta. Su última alegría fue el triunfo 3-1 sobre el Espanyol, ya hace más de un mes.
El historial entre Rayo Vallecano y Elche
El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor del Elche, que ganó 16 de los 25 duelos disputados por apenas 5 del Rayo y 4 empates, con una diferencia de gol amplia a su favor (44 contra 27). Sin embargo, el antecedente más reciente quedó para los locales: en abril Rayo Vallecano 1-0 Elche, que vino después de una goleada 4-0 a favor del conjunto ilicitano unos meses antes.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/04/2026
|Rayo Vallecano vs. Elche
|1-0
|Primera División
|21/12/2025
|Elche vs. Rayo Vallecano
|4-0
|Primera División
|29/04/2023
|Elche vs. Rayo Vallecano
|4-0
|Primera División
|03/10/2022
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-1
|Primera División
|18/02/2022
|Elche vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
|17/10/2021
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-1
|Primera División
|16/01/2021
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-0
|Copa del Rey
|08/03/2020
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-3
|Segunda División
|05/10/2019
|Elche vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Segunda División
|21/01/2017
|Rayo Vallecano vs. Elche
|1-1
|Segunda División
Horario del partido
- México: 06:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 08:15 hs
- Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 10:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 13:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 07:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 09:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
- Elche suma 7 puntos en el torneo.