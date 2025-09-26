En el marco de una nueva jornada de la Saudi Pro League, Al-Nassr venció este viernes por 2-0 a Al-Ittihad ser único líder del torneo junto, bajando precisamente a su rival de turno del liderato. La estrella Cristiano Ronaldo se mostró encendido y se despachó con un gol.

Con esta anotación, el futbolista portugués de 40 años alcanzó la impresionante cifra de 946 goles en 1288 compromisos y quedó a apenas 54 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna de dejar atrás al argentino Lionel Messi.

Sin embargo, el festejo del luso no pudo equiparar lo que hizo el astro argentino hace algunas horas ya que marcó dos goles en Inter Miami ante New York City por una nueva fecha de la MLS para alcanzar 884 anotaciones en 1122 encuentros.

Solo el tiempo determinará si esos 54 goles que le faltan podrá marcarlos en la actual temporada que lo tiene con mucha actividad a nivel local e internacional, sumado a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la Selección Portuguesa. Eso si, la Pulga también corre con las misma posibilidades y no se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 697 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Máximos goleadores en la historia del futbol