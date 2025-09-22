Una de las rivalidades más grandes de la historia del futbol fue la de Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo, quienes demostraron ser los dos mejores futbolistas del mundo durante muchos años.

El argentino y el portugués se disputaron durante años premios colectivos e individuales mientras se encontraban en Barcelona y Real Madrid, y difícilmente vuelva a suceder algo similar en el futuro, ya que fueron únicos e irremplazables.

A horas de la entrega de un nuevo Balón de Oro, en la que ambos no están nominados por no encontrarse en la élite actual, cabe recordar que siguen siendo los más ganadores del premio.

La Pulga, que actualmente juega en Inter Miami, obtuvo el Balón de Oro en ocho oportunidades y es el jugador que más veces lo ha ganado. Mientras que CR7 está en segundo lugar, luego de ganarlo cinco veces.

Gracias a esto, ambos son los máximos candidatos a quedarse con el Súper Balón de Oro, que se entregaría en 2029 según la información filtrada hace unos meses.

El único ganador del Súper Balón de Oro

Este galardón se otorgó solo una vez, en 1989, a Alfredo Di Stéfano. Tras recibirlo, Di Stéfano lo donó al museo del Real Madrid. Años más tarde, en 2021, su familia decidió subastarlo y alcanzó un precio superior a los 200.000 euros.

