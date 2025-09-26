Cristiano Ronaldo sumó otro gol en su objetivo de llegar a las mil anotaciones. El astro portugués convirtió el 2-0 para Al-Nassr ante Al-Ittihad en el encuentro válido por la Jornada 4 de la Liga de Arabia Saudita que se desarrolla este viernes en el Estadio Rey Abdullah.
El luso de 40 años apareció en el centro del área rival para anotar de cabeza a los 35 minutos del primer tiempo tras una asistencia quirúrgica de Sadio Mané, quien puso el 1-0 transitorio. Así, no solo amplió la victoria contra el equipo de Karim Benzema, sino que también sumó la diana N° 946 en su carrera y quedó a 54 de alcanzar el histórico registro del millar de goles.
Cabe desatacar que este es el quinto tanto de Cristiano Ronaldo en la temporada 2025-26. Anteriormente había convertido tres en el marco de la liga de Arabia Saudita y uno en la final de la Supercopa ante Al-Ahli. En el total de su estadía en Al-Nassr, en tanto, llegó a los 98 goles en 111 partidos.