Es tendencia:
logotipo del encabezado
Arabia Saudita

¡Cada vez más cerca de los mil goles! Cristiano Ronaldo anota para el 2-0 de Al-Nassr ante Al-Ittihad

El portugués amplió la ventaja para su equipo en el juego válido por la liga de Arabia Saudita y sumó un tanto en su objetivo de llegar al millar de anotaciones.

Por Juan Ignacio Barbieri

Cristiano Ronaldo vence a Predrag Rajković para el 2-0 de Al-Nassr
© CapturaCristiano Ronaldo vence a Predrag Rajković para el 2-0 de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo sumó otro gol en su objetivo de llegar a las mil anotaciones. El astro portugués convirtió el 2-0 para Al-Nassr ante Al-Ittihad en el encuentro válido por la Jornada 4 de la Liga de Arabia Saudita que se desarrolla este viernes en el Estadio Rey Abdullah.

El luso de 40 años apareció en el centro del área rival para anotar de cabeza a los 35 minutos del primer tiempo tras una asistencia quirúrgica de Sadio Mané, quien puso el 1-0 transitorio. Así, no solo amplió la victoria contra el equipo de Karim Benzema, sino que también sumó la diana N° 946 en su carrera y quedó a 54 de alcanzar el histórico registro del millar de goles.

Tweet placeholder
Publicidad

Cabe desatacar que este es el quinto tanto de Cristiano Ronaldo en la temporada 2025-26. Anteriormente había convertido tres en el marco de la liga de Arabia Saudita y uno en la final de la Supercopa ante Al-Ahli. En el total de su estadía en Al-Nassr, en tanto, llegó a los 98 goles en 111 partidos.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
Tras el gol de Cristiano Ronaldo, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Lionel Messi
Futbol Internacional

Tras el gol de Cristiano Ronaldo, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Lionel Messi

Tras su nuevo doblete: Messi mete presión a CR7 en el ránking de goleadores históricos
Futbol Internacional

Tras su nuevo doblete: Messi mete presión a CR7 en el ránking de goleadores históricos

Leyenda de Manchester United confiesa que el alcohol casi le cuesta su vida
Futbol Internacional

Leyenda de Manchester United confiesa que el alcohol casi le cuesta su vida

Confirman al árbitro para el Clásico Capitalino entre América y Pumas
Liga MX

Confirman al árbitro para el Clásico Capitalino entre América y Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo