Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿Quién ganó más veces el Balón de Oro?

La ‘rivalidad’ de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo generó un impacto enorme en el mundo del futbol en las últimas décadas. El argentino y el portugués dominaron el deporte por muchos años y ganaron una gran cantidad de títulos personales y colectivos.

Si bien ambos siguen en activo, la realidad marca que ya comenzó una nueva era en el mundo del futbol y lo más probable es que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo vuelvan a ganar el Balón de Oro. Por esta razón, en Bolavip hacemos un repaso sobre cuántas veces obtuvieron los dos este galardón y en qué años.

¿Cuántos Balones de Oro ganó Lionel Messi?

Lionel Messi es el jugador que más veces ganó el Balón de Oro en la historia. El argentino obtuvo este premio en ocho oportunidades, siendo la primera vez en 2009 y la última (hasta el momento) en 2023, después de haber sido Campeón del Mundo con la Selección Argentina.

2009

2010

2011

2012

2015

2019

2021

2023

¿Cuántos Balones de Oro ganó Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es el segundo futbolista que más veces ganó el Balón de Oro en la historia. El delantero portugués obtuvo este galardón en cinco ocasiones, siendo la primera en 2008 y la última en 2017 (hasta el momento). La mayoría de sus premios los recibió gracias a su reinado con el Real Madrid.

2008

2013

2014

2016

2017

Los otros ganadores del Balón de Oro en la Era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Solo hubo dos futbolistas que pudieron conseguir el Balón de Oro mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo brillaban en el futbol europeo. Uno fue Luka Modric, quien en 2018 obtuvo el galardón por primera vez, y el segundo fue Karim Benzema, quien logró el premio en 2022.