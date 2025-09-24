Cuando Lionel Messi le toma el gusto a una racha positiva y comienza a anotar goles, no hay quien lo detenga: en una actualidad extraordinaria, el argentino volvió a convertir y marcó un doblete en el triunfo de Inter Miami este miércoles por la noche, que terminó en goleada por 4-0 ante el New York City FC fuera de casa.

En primer lugar, el argentino recibió una brillante habilitación de Sergio Busquets, que lo dejó mano a mano de cara al arco rival, ante lo cual el ‘diez’ definió con una vaselina por encima del portero. Luego, el propio capitán fue el encargado de poner cifras definitivas, al recibir de Marcelo Weigandt dejó pintada a su marca y reventó la red con una definición cruzada para anotar el cuarto.

Gracias al triunfo ante NYCFC con protagonismo de Messi, Inter Miami se clasificó a los Playoffs de la Major League Soccer con varias jornadas de anticipación en esta temporada 2025. Sin embargo, no sólo fue una noche feliz para Lionel por el objetivo colectivo cumplido, sino también por sus ambiciones individuales.

Con este nuevo doblete, el astro albiceleste quedó a 61 tantos de distancia de Cristiano Ronaldo en el ránking de máximos goleadores de la historia del futbol. Leo sumó dos anotaciones más a su cuenta personal, alcanzando las 884 conquistas totales desde su debut en Primera División, y aunque aún está lejos de CR7, todavía sueña.

De este modo, el listado de principales artilleros históricos lo encabeza Cristiano Ronaldo con 945 goles, seguido por Lionel Messi con 884 goles. El top cinco lo completan el austríaco Josef Bican con 805 conquistas, el brasileño Romario con 772 anotaciones, y el también brasilero Pelé con 757 tantos. El argentino y el portugués se ‘cortaron’ mucho respecto a sus perseguidores.

Además de esta contienda mano a mano con el emblemático astro luso, Messi buscará quedarse con la Bota de Oro de la MLS 2025: Leo es actualmente el máximo artillero del campeonato, con 26 conquistas, sacándole cuatro anotaciones de ventaja a Denis Bouanga, talentoso delantero y goleador de Los Ángeles FC.

