En la jornada de este martes 27 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Tapatío. Esta vez, en tono de amistoso, el Atlas recibirá a su similar del Deportivo Guadalajara en el Estadio Jalisco por la última fecha de la Copa Sky, la cual sirve de preparación para el Torneo Clausura 2023 de Liga MX. El balón comenzará a rodar a las 21:00hs del centro de México.

A pesar de que se trata de un encuentro no oficial y no tienen opciones de seguir adelante en el torneo, los Zorros se toman este compromiso muy en serio. Y esto lo dejó en evidencia Brian Lozano, flamante refuerzo rojinegro, quien aseguró que saldrán a dejar la victoria en su casa para poder darle una alegría a la afición.

En modo de amenaza a Chivas, el Huevo mencionó para la página de su club: "Son partidos muy intensos y muy físicos, los cuales todos los jugadores queremos ganar. Va a ser un compromiso muy lindo de jugar, personalmente ya tengo experiencia de haber disputado previamente un clásico, obviamente este es distinto, con un club nuevo, así que toca prepararnos de la mejor forma para tener un buen partido en lo colectivo y poder conseguir esos tres puntos".

"Trabajo día a día para sentirme de la mejor forma durante los partidos. Creo que estamos preparados para el despliegue físico, a parte de la libertad que nos da a todos los jugadores para podernos desplegar en el campo de la mejor forma, obviamente sin arriesgar de más, siendo un estilo de juego que creo que a todos nos gusta", explicó el delantero uruguayo, haciendo énfasis en la ideología de Benjamín Mora.

Huevo Lozano, contento con la bienvenida que le dieron en Atlas

Por último, el ex-Santos Laguna se mostró contento por cómo lo recibieron sus nuevos compañeros: "Contento por poder convertir mi primer gol y poder ayudar el equipo, que para mí es lo más importante. La verdad que me siento muy contento por la confianza que me han brindado mis compañeros y por la manera en la que me han recibido para sentirme cómodo dentro de la cancha, eso es reflejo del trabajo que el equipo viene haciendo desde la pretemporada".