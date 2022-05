Llegamos a las instancias finales del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX y estamos cerca de conocer al nuevo campeón del certamen. Luego de una apasionante fase inicial de 17 jornadas y la posterior etapa de repechaje, solo quedan ocho equipos que sueñan con levantar el trofeo: América, Chivas, Tigres, Atlas, Cruz Azul, Puebla,Pachuca y Atlético San Luis.

El choque de ida de la gran final está programado para disputarse el 26 de mayo y la final de vuelta está agendada para el domingo 29 del mismo mes.

¿CÓMO SE JUEGA LA FASE FINAL DEL CLAUSURA 2022?

Los ocho clubes calificados para cuartos de final serán reubicados de acuerdo con el lugar que ocupen en la tabla general al término de la jornada 17, con el puesto del número uno al club mejor clasificado, y así hasta el número 8. Los partidos a esta fase se desarrollarán a visita, en las siguientes etapas:

Los clubes vencedores en los partidos de cuartos de final y semifinal serán aquellos que en los dos juegos anote el mayor número de goles. De existir empate en el número de goles anotados, el club mejor posición en la tabla general de clasificación avanza al siguiente ronda, debido que esta temporada 2021-2022 no hay gol de visitante durante liguilla para los partidos de cuartos de final y semifinales.

Los partidos correspondientes a las fases de visita recíproca se jugarán obligatoriamente los días miércoles y sábado, y jueves y domingo eligiendo, en su caso, exclusivamente en forma descendente, los cuatro clubes mejor clasificados en la tabla general al término de la jornada 17, el día y horario de su partido como local. Los siguientes cuatro clubes podrán elegir únicamente el horario.

El club vencedor de la final y por lo tanto campeón, será aquel que en los dos partidos anote el mayor número de goles. Si al término del tiempo reglamentario el partido está empatado, se agregarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. De persistir el empate en estos periodos, se procederá a lanzar tiros penales hasta que resulte un vencedor.

Los partidos de cuartos de final se jugarán de la siguiente manera:

1.° vs 8.°

2.° vs 7.°

3.° vs 6.°

4.° vs 5.°

En las semifinales participarán los cuatro clubes vencedores de cuartos de final, reubicándolos del uno al cuatro, de acuerdo a su mejor posición en la tabla general de clasificación al término de la jornada 17 del torneo correspondiente, enfrentándose:

1.° vs 4.°

2.° vs 3.°

Disputarán el título de campeón del Torneo de Clausura 2022, los dos clubes vencedores de la fase semifinal correspondiente, reubicándolos del uno al dos, de acuerdo a su mejor posición en la tabla general de clasificación al término de la jornada 17 de cada torneo.

LIGA MX 2022: ¿QUÉ EQUIPOS PARTICIPAN DE LOS CUARTOS DE FINAL?

Los equipos que participan de los cuartos de final son: América, Chivas, Tigres, Atlas, Cruz Azul, Puebla, Pachuca y Atlético San Luis.

Tabla general de los equipos clasificados:

1- Pachuca (1)

2- Tigres (2)

3- Atlas (3)

4- América (4)

5- Puebla (5)

6- Chivas (6)

7- Cruz Azul (8)

8- Atlético de San Luis (10)

LIGA MX 2022 CALENDARIO Y RESULTADOS:

REPECHAJE

07/05 | Cruz Azul 1-1 (3-1) Necaxa

Estadio Azteca, Ciudad de México



07/05 | Monterrey 2-2 (1-3) Atlético San Luis

Estadio BBVA, Guadalupe



08/05 | Puebla 2-2 (3-1) Mazatlán

Estadio Cuauhtémoc, Puebla



08/05 | Chivas 4-1 Pumas UNAM

Estadio Akron, Zapopan

CUARTOS DE FINAL - IDA

11/05 | 19:00 CDMX | Atlético San Luis vs. Pachuca

Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí



11/05 | 21:05 CDMX | Puebla vs. América

Estadio Cuauhtémoc, Puebla



12/05 | 19:00 CDMX | Cruz Azul vs. Tigres UANL

Estadio Azteca, Ciudad de México



12/05 | 21:05 CDMX | Chivas Guadalajara vs. Atlas

Estadio Akron, Zapopan

CUARTOS DE FINAL - VUELTA (HORA CDMX)

14/05 | 18:00 CDMX | América vs. Puebla

Estadio Azteca, Ciudad de México



14/05 | 20:05 CDMX | Pachuca vs. Atlético San Luis

Estadio Hidalgo, Pachuca



15/05 | 18:00 CDMX | Atlas vs. Chivas Guadalajara

Estadio Jalisco, Guadalajara



15/05 | 20:05 CDMX | Tigres UANL vs. Cruz Azul

Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza

RESULTADOS EN DIRECTO | LIGA MX 2022:

FINAL LIGA MX 2022: ¿CUÁNDO SE JUEGA LA FINAL DEL TORNEO CLAUSURA?

La final de ida está programada para disputarse el 26 de mayo y la final de vuelta está agendada para el domingo 29 de mayo.

LIGA MX: ¿QUÉ EQUIPO FUE EL CAMPEÓN DEL APERTURA 2021?

El campeón de aquel certamen fue el Atlas Fútbol Club tras ganarle la final a León.

TABLA DE POSICIONES FINAL DEL CLAUSURA 2022: